K prekonaniu zimy bez ruského plynu nepostačí úsilie o diverzifikáciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Paríž 23. júla (TASR) - Snaha Európy o diverzifikáciu dodávateľov nebude stačiť na to, aby prekonala zimu bez ruského plynu. Tento týždeň pred tým varoval šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol a vyzval na okamžité úsilie o zníženie dopytu. TASR správu prevzala z AFP.Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová podpísala začiatkom týždňa s Azerbajdžanom v dohodu o zdvojnásobení dodávok plynu v najbližších rokoch. V stredu (20.7.) Európska komisia navrhla koordinované zníženie spotreby plynu v Európe do najbližšej jari o 15 %.Birol však upozornil, že sa nestačí spoliehať len na plyn z neruských zdrojov, keďže jednoducho nebude dostupný v objemoch, ktoré sú potrebné na nahradenie dodávok z Ruska." vyhlásil.Európa sa snaží dovážať viac LNG, ale má obmedzený počet terminálov na jeho vyloženie z tankerov a obmedzené sú aj súčasné kapacity jeho dodávateľov.EÚ neuvalila sankcie na ruský zemný plyn za inváziu Moskvy na Ukrajinu, ale snaží sa znížiť svoju závislosť od ruských dodávok.Rusko už uviedlo rôzne dôvody na obmedzenie dodávok energie na Západ. Vo štvrtok (21. 7.), keď sa skončila údržba na plynovode Nord Stream 1, síce Moskva obnovila transport plynu cez potrubie, ale len na 40 % jeho kapacity." povedal Birol.Šéf IEA, ktorá radí priemyselným krajinám v oblasti energetickej politiky, označil najnovšie kroky Ruska za "Podľa analýzy IEA musia krajiny EÚ v najbližších mesiacoch naplniť svoje zásobníky na 90 % percent, aby boli schopné prečkať zimu problémov a prídelového systému,Ak by sa aj Nord Stream 1 vráti k normálnej prevádzke a dodával normálne objemy počas niekoľkých nasledujúcich mesiacov, IEA odhadla, že EÚ by potrebovala ušetriť a uskladniť ďalších 12 miliárd kubických metrov plynu, čo je ekvivalent 130 zásielok LNG tankermi.IEA odporúča tam, kde je to možné, presunúť výrobu elektriny zo zemného plynu na iné palivá a zároveň obmedziť klimatizáciu v budovách, aby sa znížil dopyt po elektrine.