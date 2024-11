Úsmev ako dar sprístupnil v Petržalke tri sociálne nájomné byty

Bratislava 21. novembra (TASR) - Organizácia Úsmev ako dar celoročne systematicky pomáha rodinám v núdzi, pomoc prináša aj poskytovaním sociálnych nájomných bytov. Len tento rok tak pomohla 37 rodinám so 108 deťmi. Najnovšie sprístupnila tri plne zariadené byty vo svojej centrále na Ševčenkovej ulici v Bratislave. Z priestorov bývalých kancelárií vytvorila domov, ktorý spĺňa štandardy moderného sociálneho bývania a v ktorom majú súkromie všetci členovia rodiny. Tie by mali podľa zástupcov organizácie Úsmev ako dar (UaD) spĺňať dnes už všetky sociálne nájomné byty.



Sociálne bývanie nie je podľa výkonného riaditeľa Úsmev ako dar Štefana Adamjaka na Slovensku legislatívne nijak ukotvené. "V našej krajine sme sa uspokojili s tým, že máme v zákone o sociálnych službách definovaný útulok pre rodinu, kde vás však nikto nemusí povinne prijať. Útulky pre rodiny sú na Slovensku však preplnené. Mnohé redukujú svoju kapacitu, lebo ju nedokážu uniesť," priblížil Adamjak.



V porovnaní so zahraničím máme podľa Adamjaka stále čo dobiehať. Najväčším rozdielom podľa neho je, že iné štáty zohľadňujú pri poskytovaní starostlivosti o rodinu jej kompletný sociálny status. Ako inšpiratívny príklad uviedol Dánsko alebo Nemecko, kde je štát pripravený automaticky poskytnúť pravidelný mesačný príspevok na bývanie vo výške 800 eur v prípade, že miestny úrad nedokáže zabezpečiť dostupné sociálne nájomné bývanie pre rodinu.



Upozornil, že príprava sociálneho bývania pre rodiny je pritom na Slovensku často "beh na dlhé trate". Najväčšou výzvou pri poskytovaní pomoci rodinám v núdzi je byrokracia, ktorá dokáže celý proces natiahnuť aj na niekoľko mesiacov.



Príkladom, ako to na Slovensku môže dobre fungovať, je podľa neho spolupráca neziskového sektora so samosprávou. "Jediný odskúšaný funkčný model spolupráce so samosprávou je ochota samosprávy dlhodobo prenajať opustené priestory, ktoré sa prerobia na nájomné sociálne bývanie pre rodiny. Pre Úsmev ako dar sú to také laboratóriá, ktoré už máme odskúšané a vieme, že fungujú. Vtedy je okrem pomoci samosprávy kľúčová aj podpora našich partnerov a súkromného sektora. My sme následne ako organizácia schopní projekt zrealizovať a dotiahnuť do zdarného konca," vysvetlil Adamjak.



Podľa psychologičky Magdy Biznárovej, ktorá s organizáciou UaD spolupracuje už osem rokov, patrí potreba istoty a bezpečia medzi základné ľudské potreby. Práve bývanie je podľa nej dôležitou súčasťou pocitu bezpečia.



Adamjak dodal, že aktuálne je spoločenská situácia na Slovensku mimoriadne náročná a organizácia Úsmev ako dar sa spolieha aj na súčinnosť so štátom. Vyzýva preto verejnosť, aby sa zapojila do verejnej finančnej zbierky Rodina sa počíta.