Usmrcovanie dobytka na farme v Bake sa skončilo v stredu večer

Baka 27. marca (TASR) - Proces usmrcovania dobytka na farme v Bake v okrese Dunajská Streda, ktorá bola postihnutá ochorením slintačky a krívačky, sa skončil v stredu 26. marca vo večerných hodinách. Nasledovať bude dezinfekcia farmy. TASR to uviedol Zoltán Pivoda, generálny riaditeľ spoločnosti Exata Group, do ktorej portfólia farma patrí.



„Proces usmrcovania nášho stáda sa skončil v stredu večer o 18.30 h, keď našu farmu opustilo posledné transportné auto s kadávermi. Teraz bude nasledovať totálna dezinfekcia celej farmy a budeme čakať na ďalšie pokyny od príslušných štátnych orgánov. Chov chceme určite obnoviť,“ priblížil Pivoda.



Pracovníci na farme si však podľa jeho slov musia aj oddýchnuť. „Niektorí strávili na farme celých sedem dní a sú mimoriadne vyčerpaní. Všetci sme vyčerpaní. Nielen fyzicky, ale aj psychicky. Nikomu neprajem to, čo sme si prežili my,“ dodal.



Stádo na farme v Bake tvorilo približne 1060 dojníc, 50 vysokoteľných jalovíc a 220 teliat. Farma dosahovala pred vypuknutím nákazy ročnú produkciu mlieka v objeme 12 miliónov litrov.



Slintačka a krívačka bola doteraz potvrdená v chovoch dobytka v štyroch obciach na juhu Slovenska - v Medveďove, Ňárade, Bake a Lúči na Ostrove. Ochorenie sa na Slovensko dostalo zrejme z Maďarska. Ide o závažnú, vysoko nákazlivú, akútnu, horúčkovitú vírusovú chorobu hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dosahmi. Vláda vyhlásila pre celé územie Slovenska mimoriadnu situáciu.