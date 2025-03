Usmrcovanie dobytka na farme v Ňárade pokračuje aj v pondelok

Ňárad 31. marca (TASR) - Usmrcovanie dobytka na farme v Ňárade, zasiahnutej ochorením slintačky a krívačky, pokračuje aj v pondelok. Počas nedele 30. marca bolo na farme usmrtených 250 kusov dobytka. TASR to potvrdil Maroš Sýkora zo spoločnosti Naše Farmy, do ktorej portfólia chov patrí.



Po vypuknutí nákazy sa na farme v Ňárade nachádzalo vyše 780 kusov dobytka. O približne 100 kusov dobytka menej bolo aj na farme v Medveďove, ktorá bola tiež zasiahnutá slintačkou a krívačkou a patrí do portfólia spoločnosti Naše Farmy.



Likvidácia dobytka v chove v Medveďove bola ukončená ešte v sobotu 29. marca. Aktuálne sa tam podľa Sýkoru začína s dezinfekciou. Zvieratá v oboch chovoch krátko po zistení nákazy absolvovali aj ochrannú vakcináciu, ktorá slúžila na zníženie vylučovania vírusu.



Slintačka a krívačka bola doteraz potvrdená v piatich chovoch dobytka na juhu a západe Slovenska - v Medveďove, Ňárade, Bake, v obci Lúč na Ostrove a v Plaveckom Štvrtku. Ide o závažnú, vysoko nákazlivú, akútnu, horúčkovitú vírusovú chorobu hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dosahmi. Vláda vyhlásila pre celé územie Slovenska mimoriadnu situáciu.