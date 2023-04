Úspech e-shopu stojí na práci, originalite, systematickosti či šťastí

Bratislava 10. apríla (TASR) - Pre internetové obchody sú marketingové nástroje pomocníkom, no úspech stojí na práci, originalite, systematickosti a niekedy aj na šťastí. Uviedol to obchodný riaditeľ spoločnosti a platformy pre prenájom e-shopov Upgates Martin Pech.



Výraznou mierou pri propagácii elektronického obchodu pomáhajú reklamné nástroje, ako napríklad sociálne siete, priamy marketing či affiliate programy. Umožňujú e-shopu aktívne a pomerne efektívne vyhľadávať nových zákazníkov, radí spoločnosť. Pri affiliate ide o spoluprácu so sprostredkovateľom pri propagácii. Podľa slov firmy je dôležité využívať aj internetové porovnávače a myslieť na optimalizáciu pre webové vyhľadávače a reklamy s platbou za klik.



Pech vysvetľuje, že aby mal zákazník o produkte všetky informácie, mali by obsahovať okrem názvu a obrázku aj popis a toto všetko musí byť vymyslené tak, aby to predávalo. Treba však myslieť aj na parametre výrobku.



Nevyhnutnosťou je pri serióznych e-shopoch uviesť okrem ceny aj stav zásob a dostupnosť tovaru, respektíve termín doručenia. Pech neodporúča podceňovať ani zaradenie do správnej kategórie. "Štítky zas môžu nalákať na rôzne akcie, zľavy či novinky," vysvetľuje.



Faktory, ktoré najčastejšie rozhodujú o kúpe, sú spôsob dopravy a platba, uviedla spoločnosť. Väčšina internetových obchodov má možnosť osobného odberu, no spravidla spolupracujú aj s dopravcami. Či už sú to firmy poskytujúce uloženie zásielok alebo prepravcovia. Prakticky každá z možností predstavuje náklad.



Čo sa platby týka, najčastejšie sú na výber hotovosť, dobierka, prevod a platba kartou. Najlepšie je podľa slov spoločnosti ponúkať všetky a pri platbe hotovosťou mať k dispozícii terminál. Pri platbe kartou on-line musí mať elektronický obchod napojenie na platobnú bránu. To zabezpečia e-shopové platformy, ktoré moduly pre platbu kartou väčšinou poskytujú automaticky, vysvetlila firma.



Doplnila, že súhrn o objednávke musí obsahovať stav objednávky, faktúru aj informácie o platbe. Následne prichádza na rad balenie a tlač štítkov, ktorá sa dá automatizovať. Potom treba objednať doručenie u jedného zo zazmluvnených prepravcov alebo balíky odniesť na zberné miesto.



Treba myslieť aj na základné povinnosti podľa všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov a smernice ePrivacy, ktoré musí dodržiavať každý internetový obchod. Tie sa v ostatných rokoch menia a nie vždy stíha prevádzkovateľ sledovať legislatívny vývoj, upozornila spoločnosť.



"Obchodníci si môžu pripraviť privacy a cookies policy sami, vzory bývajú dostupné na internete. Ak ide však o ich nastavenie so všetkými textáciami, súhlasmi či upozorneniami pri zbere zákazníkových údajov, je pre obchodníkov najjednoduchšie kúpiť balík služieb, ktorý nastaví všetky poskytované informácie," vysvetľuje odborník na ochranu osobných údajov z advokátskej kancelárie Dagital Legal Jakub Berthoty.