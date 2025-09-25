< sekcia Ekonomika
Úspech vo výzvach na výskum a vývoj závisí od precíznej prípravy
O úspechu v takejto výzve rozhoduje kvalitná príprava projektu.
Autor TASR
Bratislava 25. septembra (TASR) - Verejné vysoké školy, výskumné inštitúcie, firmy či startupy majú posledné dni do 30. septembra na zapojenie sa do aktuálnej výzvy na podporu výskumu a vývoja v digitálnej transformácii Slovenska. Z plánu obnovy a odolnosti je na ňu vyčlenených 45 miliónov eur. O úspechu v takejto výzve rozhoduje kvalitná príprava projektu, ale aj dôslednosť pri dodržiavaní formálnych podmienok, upozornil odborník na grantové poradenstvo zo spoločnosti Grantexpert Juraj Zelinka.
„Výskumno-vývojové projekty musia spĺňať prísne európske pravidlá. Nestačí mať dobrý nápad, treba jasne preukázať, že ide o skutočný výskum alebo vývoj, nielen modernizáciu výroby,“ upozornil Zelinka. Dodal, že aj keď spomenutá výzva o niekoľko dní končí, výskum a vývoj zostáva kľúčovou témou. Momentálne sú k dispozícii viaceré možnosti financované priamo z Európskej komisie či kaskádové granty, do ktorých je možné sa zapojiť.
Ešte predtým, ako začne firma na projekte pracovať, musí si overiť, či spĺňa základné podmienky. Žiadateľ nesmie mať nedoplatky na daniach a odvodoch, musí byť mimo konkurzu a preukázať finančnú stabilitu. Samotný projektový zámer musí obsahovať jasne definovaný problém, ciele, popis plánovaných aktivít a očakávané výstupy. Medzi typické ukazovatele patria prototypy, publikácie, patenty alebo nové technologické riešenia.
„Hodnotitelia vždy skúmajú, či má žiadateľ reálne kapacity projekt zvládnuť. Ak chýbajú odborníci alebo laboratórne vybavenie, je to signál, že projekt môže zlyhať. Preto odporúčame budovať partnerstvá s univerzitami alebo výskumnými ústavmi, ktoré dodajú know-how aj zázemie,“ radí Zelinka.
Dôležitým faktorom je aj správne zaradenie projektu. V kontexte grantov sa výskum a vývoj delí do troch hlavných úrovní - základný výskum, priemyselný výskum a experimentálny vývoj. Od zaradenia závisí nielen oprávnenosť, ale aj výška možnej podpory, ktorá sa pohybuje zväčša od 25 do 100 percent aj v závislosti od toho, či je žiadateľom firma, univerzita alebo iný subjekt.
Napriek tomu, že projekty spĺňajú podmienky, môžu stroskotať na formálnych chybách. Najčastejším dôvodom vyradenia bývajú podľa odborníka chýbajúce dokumenty, prílohy, neaktuálne potvrdenie alebo výpisy. Rovnako dôležité je uviesť jasné a merateľné výstupy. Ak chýba preukázateľný cieľ - napríklad prototyp alebo patent - projekt stráca body.
Jednou z najprísnejšie hodnotených častí projektu je rozpočet. Ak sú v ňom neoprávnené výdavky, nerealisticky vysoké mzdy alebo nesúlad s harmonogramom, grant môže byť krátený alebo úplne zamietnutý.
Projekty zamerané na výskum a vývoj sa odlišujú od bežných investícií tým, že sú dlhšie a náročnejšie na organizáciu. Ich realizácia trvá spravidla dva až štyri roky, počas ktorých sa podáva viacero priebežných správ a na konci záverečné zhodnotenie. „Často vidíme, že firmy podcenia reporting a komunikáciu s riadiacim orgánom. Administratívne chyby v implementácii projektu alebo zlá komunikácia môžu viesť k pozastaveniu platieb, čo ohrozuje samotnú realizáciu projektu,“ upozornil Zelinka.
