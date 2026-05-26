Úspešná spolupráca medzi SZRB a EUBA spojila teóriu s praxou
Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) a Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) podpísali memorandum o porozumení a spolupráci, ktorého cieľom je prepájať akademické vzdelávanie s praxou.
Autor OTS
- V rámci tejto spolupráce manažment a odborníci banky odovzdali študentom EUBA praktické skúsenosti z oblasti financovania a riadenia kreditného rizika.
- Študenti pracovali v tímoch na riešení reálnych prípadových štúdií z bankovej praxe a najlepšie tímy prezentovali svoje riešenia pred odbornou komisiou v SZRB.
Bratislava 26. mája (OTS) - Slovenská záručná a rozvojová banka a Ekonomická univerzita v Bratislave podpísali v roku 2025 memorandum o porozumení a spolupráci, ktorého cieľom je prepájať akademické vzdelávanie s praxou najmä prostredníctvom odborných prednášok, diskusií a vzájomných konzultácií v oblasti financií a bankovníctva. Úspešná spolupráca medzi SZRB a EUBA pokračuje už druhý rok.
V rámci spolupráce sa 23. marca na univerzite konal prvý workshop k predmetu Podnikateľské financie, kde sa so študentami prvého ročníka inžinierskeho štúdia podelili o svoje skúsenosti z praxe generálny riaditeľ SZRB Radko Kuruc, riaditeľ odboru riadenia regionálnych zastúpení Miroslav Mička a riaditeľ odboru riadenia kreditného rizika Martin Kračinovský. Na druhom workshope 30. marca študenti cez praktické príklady odhalili kľúčové princípy a pravidlá, z ktorých vychádzajú finanční analytici a risk manažéri pri riešení reálnych obchodných prípadov.
Následne študenti pracovali v tímoch s reálnymi prípadovými štúdiami z bankovej praxe zameranými na finančnú analýzu a riadenie kreditného rizika. Pri spracovaní úloh využívali analytické myslenie, tímovú spoluprácu a schopnosť aplikovať teoretické poznatky v praxi. Prípadové štúdie boli v banke vyhodnotené, pričom výsledky poslúžili aj pre akademické účely ako podklad pre udelenie zápočtov.
Päť najlepších tímov malo 25. mája v SZRB jedinečnú príležitosť predstaviť svoje riešenia prípadových štúdií pred odbornou komisiou zloženou z manažmentu banky a zástupcov EUBA. V prezentáciách sa študentské tímy zamerali na finančnú, nefinančnú a citlivostnú analýzu, ako aj na návrh parametrov a štruktúry potenciálneho obchodu a ich zdôvodnenie. Na záver najlepšie tímy dostali nielen diplomy, ale aj finančnú odmenu.
Kristína JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, prodekanka pre rozvoj a sociálne veci študentov, vyzdvihla význam partnerstva so SZRB z pohľadu EUBA: „Spoluprácu so SZRB vnímame ako mimoriadne prínosnú najmä z pohľadu prepájania teoretických vedomostí študentov s praktickými skúsenosťami z bankového sektora. Oceňujeme profesionálny prístup odborníkov SZRB, ktorí študentom umožnili pracovať s reálnymi prípadovými štúdiami a rozvíjať analytické, rozhodovacie a tímové zručnosti. Veríme, že takéto partnerstvá významne prispievajú ku kvalite ekonomického vzdelávania a pripravujú študentov na reálne požiadavky finančnej praxe.“
Radko Kuruc, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva SZRB, pri oceňovaní študentov uviedol: „Veľmi si vážime nasadenie, kreativitu a profesionálny prístup všetkých študentov, ktorí sa do projektu zapojili. Teší nás, že sme im mohli priblížiť reálne fungovanie bankovej praxe a zároveň podporiť ich odborný rozvoj. Spoluprácu s Ekonomickou univerzitou v Bratislave vnímame ako obohacujúcu pre obe strany a veríme, že bude úspešne pokračovať aj v budúcnosti. Som presvedčený, že skúsenosti získané počas projektu budú pre študentov cennou motiváciou a odrazovým mostíkom v ich ďalšej profesionálnej kariére.“
Slovenská záručná a rozvojová banka bola založená ako štátny peňažný ústav v roku 1991, od roku 2002 sa banka zmenila na akciovú spoločnosť. Jej jediným akcionárom je štát, ktorý svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva financií SR. Banka je zameraná najmä na rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku.