Úspešnosť výberu DPH na Slovensku je najlepšia od roku 2000

Bratislava 8. decembra (TASR) - Medzera pri výbere dane z pridanej hodnoty (DPH) na Slovensku sa v roku 2020 znížila na 13,9 %, čo predstavuje najlepší výsledok od roku 2000. Vyplýva to z aktuálneho hodnotenia Európskej komisie (EK), o ktorom informovalo Ministerstvo financií (MF) SR.



Štátom EÚ sa podľa správy komisie podarilo v roku 2020 znížiť medzeru DPH medziročne o približne 2 percentuálne body, z 11 % na 9,1 %. Detailnejšia analýza odhalila, že za poklesom boli podporné protipandemické opatrenia vlád, ktoré sa výraznejšie odzrkadlili aj na medziročnom poklese (-22 %) bankrotov firiem. Naopak, na úrovni celej EÚ sa nepodarilo preukázať predpokladaný pozitívny vplyv zvýšených elektronických platieb a poklesu aktivít v sektoroch s prirodzene vyššou medzerou.



Slovensko zlepšuje úspešnosť výberu DPH kontinuálne od roku 2012. "Kým v roku 2012 sa na DPH nepodarilo vybrať viac ako tretinu jej potenciálneho výnosu (35 %), v roku 2020 sa medzera na DPH zúžila na 13,9 %, čo je historicky najlepší výsledok Slovenska podľa aktuálnych meraní EK od roku 2000," vyzdvihlo ministerstvo financií. Rezort tiež vyčíslil, že ak by sa v SR podarilo dosiahnuť úspešnosť výberu tejto dane na úrovni priemeru krajín EÚ, rozpočet by si polepšil o 380 miliónov eur.



MF avizuje, že podľa predbežného odhadu komisie, ale aj Inštitútu finančnej politiky (IFP) a finančnej správy výraznejší pokles daňovej medzery pokračoval na Slovensku aj v roku 2021. Vývoj efektívnej daňovej sadzby pri DPH naznačuje, že klesajúci trend zaznamenáme aj v aktuálnom roku, dodáva rezort.