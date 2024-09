Úspešný prvý polrok so zmenou vedenia banky

Bratislava 11. septembra (OTS)



BKS Bank sa môže ohliadnuť za pozoruhodným polrokom, ktorý sa vyznačoval solídnym rastom.

Hoci sa rakúska ekonomika v prvom polroku nevyvíjala veľmi dynamicky, BKS Bank dokázala dosiahnuť vynikajúci prevádzkový výsledok: zisk za obdobie po zdanení vzrástol na 85,9 milióna eur. Okrem mierneho nárastu úrokových výnosov k tomu rozhodujúcou mierou prispeli aj výrazne vyššie čisté výnosy z poplatkov. „Základ nášho úspechu spočíva v tom, že veľmi úzko spolupracujeme s našimi klientmi a flexibilne reagujeme na ich finančné potreby. Toto dôsledné zameranie na klienta je jednou z našich najsilnejších stránok. Naša banka má znamenitú pozíciu na to, aby dokázala čeliť výzvam budúcnosti,“ hovorí Nikolaus Juhász, predseda predstavenstva BKS Bank, ktorý spolu s Claudiou Höller, Alexandrom Novakom a Dietmarom Böckmannom tvoria od 1. júla 2024 predstavenstvo BKS Bank, po tom, čo Herta Stockbauer, dlhoročná predsedníčka predstavenstva BKS Bank, odišla do zaslúženého dôchodku.



Silný prevádzkový výsledok

Zisk dosiahnutý BKS Bank k 30. júnu 2024 vo výške 85,9 milióna eur zodpovedá nárastu o 4,7 % v porovnaní s 30. júnom 2023. Skvelý výsledok je spôsobený pozitívnym vývojom prevádzkových výnosov: čisté príjmy z poplatkov a provízií vzrástli o 8,3 % na 34,1 milióna eur a čisté úrokové výnosy sa zvýšili o 0,9 % na 121,8 milióna eur.



Spomalený rast úverov

Dopyt po úveroch zostal v prvej polovici roka utlmený. Napriek tomu banka od začiatku roka poskytla v rakúskych a zahraničných regiónoch nové financovanie v objeme približne 791,2 milióna eur. Pohľadávky voči klientom zostali na úrovni z konca minulého roka 7,4 miliardy eur (+0,2 %). Po zohľadnení opravných položiek sa úrokový výsledok zvýšil z 91,9 milióna EUR na 108,2 milióna EUR, čo predstavuje nárast o 17,7 %.



Rovnako uspokojivý bol aj rast úverov na Slovensku, uvádza člen predstavenstva Alexander Novak: „Prvý polrok sme dokázali uzavrieť s nárastom o 4,3 % na objem úverov 244,1 milióna eur.“



Lízing je naďalej veľmi žiadaný

BKS Bank prevádzkuje lízingové spoločnosti v Rakúsku, Slovinsku, Chorvátsku, na Slovensku a v Srbsku, ktoré sa naďalej vyvíjajú veľmi pozitívne. Celková hodnota pohľadávok v rámci skupiny dosiahla 671,2 milióna eur. Objem novo uzatvorených lízingových zmlúv od začiatku roka dosiahol 152,8 milióna eur. „Spoločnosť BKS-Leasing s.r.o. dosiahla mierny nárast pohľadávok z lízingu o 3,6 % na 88,4 milióna eur,“ hovorí Novak.



Bilančná suma naďalej rastie

Bilančná suma BKS Bank sa ku koncu prvého polroka zvýšila o 4,1 milióna eur na 10,7 miliardy eur. Primárne vklady dosiahli ku koncu júna 7,7 miliardy eur, čo je o 1,3 % menej ako na konci roka 2023.



Provízny obchod s veľmi dobrými výsledkami

Provízny obchod zaznamenal v prvom polroku pozitívny vývoj. K 30. júnu 2024 bol dosiahnutý čistý príjem z poplatkov vo výške 34,1 milióna eur. To predstavuje nárast o 8,3 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Mimoriadne dobre sa darilo segmentom platobného styku a obchodu s cennými papiermi.



Úrokové výnosy neustále rastú

Obrat vo vývoji úrokových sadzieb mal naďalej pozitívny vplyv na úrokové výnosy. Úrokové výnosy BKS Bank vzrástli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zo 143,1 milióna eur na 180,3 milióna eur, pričom sa ostatné úrokové výnosy zvýšili z 21,4 milióna eur na 29,6 milióna eur. Zároveň sa výrazne zvýšili aj úrokové náklady, a to zo 43,8 milióna eur na 88,2 milióna eur. K 30. júnu 2024 dosiahli čisté úrokové výnosy 121,8 milióna eur, čo zodpovedá medziročnému nárastu o 0,9 % alebo 1,1 miliónu eur.