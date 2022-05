Usporené peniaze neodkladajte, ale investujte, radí odborník

Bratislava 31. mája (TASR) - Vysoká inflácia v súčasnosti výrazne znehodnocuje úspory, no poraziť ju, nie je jednoduché. Vždy sa však dá vplyv inflácie zmierniť až eliminovať a každý investor hľadá nástroj, ako zachovať kúpnu silu úspor. Peniaze v banke sú ale voľbou istoty ich znehodnotenia, upozornil investičný analytik Swiss Life Select Pavel Škriniar.



"Peniaze si udržia svoju hodnotu iba vtedy, ak sa za ne kúpia také aktíva, ktorých cena v čase rastie," upozornil analytik. Hodnota úspor by podľa neho mala rásť takým tempom, akým tempom sa zvyšuje cena cieľa investície. Ak si niekto odkladá peniaze na dovolenku, zhodnotenie úspor by malo odzrkadľovať vývoj cien dovolenky. Ak si niekto šetrí na bývanie, zhodnotenie by malo zodpovedať miere zdražovania nehnuteľností. Ak si niekto šetrí na dôchodok, zhodnotenie by malo kopírovať vývoj cien tovarov a služieb, ktoré človek bude potrebovať na dôchodku.



Investovanie má potenciál dosah inflácie nielen zmierniť, ale ju samotnú poraziť. "Záleží aj od konkrétneho obdobia, v ktorom sa proti inflácii bojuje," dodal Škriniar.



Jedným z možných dôvodov sporenia spojeného s investovaním je finančné pokrytie budúcich výdavkov spojených s vysokoškolským štúdiom dieťaťa. Odborník na osobné financie z Partners Group SK Marek Fides odporúča začať s investovaním čím skôr, ideálne už od narodenia potomka. "Každé dieťa by malo mať dva programy – investovanie na štúdium alebo nejaký talent a druhé investovanie na dôchodok. Keď sa skončí prvý investičný program na štúdium alebo talent, dieťa uvidí pozitívny príklad v našetrenej sume. Pochopí tak, prečo je dobré časť peňazí ďalej dlhodobo investovať na spomínaný dôchodok," zdôraznil Fides.



Najväčšia chyba je podľa neho neinvestovať vôbec a najčastejšou chybou je neurčený cieľ. "Pozor si treba dať aj na emócie pri prvých výkyvoch, keď sa mladý investor zľakne, spanikári a prestane ďalej investovať, prípadne predčasne zrealizuje výber. Práve vtedy môže utŕžiť najväčšiu stratu," upozornil Fides. Vždy je podľa neho dobré začať investovať postupne. Najskôr konzervatívnejšie, potom postupne pridávať rizikovejšiu akciovú zložku.