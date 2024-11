Úspory v druhom pilieri sa za desať mesiacov zhodnotili o 1,5 mld. eur

Bratislava 26. novembra (TASR) - Za desať mesiacov tohto roka sa úspory v druhom pilieri zhodnotili o 1,5 miliardy eur. Do druhého piliera pribudlo od januára do konca októbra vyše 110.000 sporiteľov a 15.000 seniorov si vybralo úspory alebo začalo poberať dôchodok. V utorok o tom informovala Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS).



"O rast úspor sa zaslúžili najmä výkonnosti indexových fondov, takže dôchodkové správcovské spoločnosti pripísali od januára do októbra 2024 na účty sporiteľom zhodnotenie viacej ako 1,5 miliardy eur. Objem príspevkov sporiteľov v tomto období bol takmer 930 miliónov eur," uviedla ADSS.



Doplnila, že majetok v druhom pilieri pred koncom tohto roka presiahol 17 miliárd eur. V negarantovaných dôchodkových fondoch je podľa nej umiestnených 70 % objemu úspor, a to celkovo 12,1 miliardy eur.



Vlani malo začiatkom roka približne 700.000 pasívnych sporiteľov majetok v garantovanom fonde. V súčasnosti majú podľa asociácie mladší pasívni sporitelia už 60 % majetku v indexovom fonde, pričom tam smerujú aj nové príspevky. Ďalej spresnila, že starším pasívnym sporiteľom narodeným pred rokom 1969 idú do indexových fondov iba nové príspevky, celkovo tam majú uložených 10 % až 11 % majetku. Sporitelia, ktorí si plánujú sporiť na dôchodok niekoľko dekád zase vstupujú do indexových fondov.



Od januára do októbra tohto roka pribudlo v druhom pilieri viac ako 110.000 sporiteľov, z toho vyše polovice z nich bol pilier pridelený automaticky. Takmer tretinu sporiteľov tvorili pracujúci cudzinci, ďalej nasledovali študenti vo veku 16 až 18 rokov, ktorí pracovali na dohodu.



Seniorom, ktorí sa rozhodli ísť do dôchodku, bolo vyplatených viac ako 210 miliónov eur. Takmer 90 % sporiteľov sa podľa ADSS rozhoduje v súčasnosti pre programový výber. Asociácia zdôraznila, že na raste výplat sa podieľajú najmä predčasné odchody do dôchodku. Do októbra boli tiež vyplatené dedičstvá v sume 20,1 milióna eur.



"Od začiatku roka 2024 dosiahli najvýkonnejšie indexové fondy v správe dôchodkových správcovských spoločností viac ako 20-percentné zhodnotenie, výkonnosť garantovaných fondov sa pohybuje v rozpätí jedného až troch percent. Poplatky za správu úspor predstavujú 0,425 percenta z objemu úspor ročne," uzavrela ADSS.