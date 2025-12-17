< sekcia Ekonomika
Ustanovenia týkajúce sa neproduktívnych plôch sa v nariadení upravia
Úpravy sa podľa MPRV zameriavajú na zmeny, ktoré sú prospešné pre poľnohospodárov a reagujú na skúsenosti poľnohospodárskych podnikov so zavádzaním podpory formou celofarmovej ekoschémy.
Autor TASR
Bratislava 17. decembra (TASR) - Ustanovenia týkajúce sa neproduktívnych plôch sa upravia. Vyplýva to z novely nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Materiál v stredu schválil vládny kabinet.
„Cieľom návrhu nariadenia vlády je zosúladenie vnútroštátnej legislatívy s modifikovaným Strategickým plánom Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) na roky 2023 - 2027 a precizovanie príslušných ustanovení z dôvodu jednoznačnosti výkladu, v nadväznosti na potrebu zjednodušenia aplikačnej praxe,“ spresnil v predkladacej správe agrorezort.
Zároveň sa precizuje termín, počas ktorého je prijímateľ povinný plochu vysiatu zmesami pre opeľovače nekosiť a nemulčovať. Precizuje sa znenie legislatívnej skratky názvu viazanej podpory príjmu na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka.
MPRV dodalo, že navrhované úpravy sú nevyhnutné pre zabezpečenie právnej istoty, ochrany práv poľnohospodárov a sú zaručením bezproblémového, koherentného a efektívneho fungovania poskytovania podpory vo forme priamych platieb.