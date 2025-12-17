Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 17. december 2025
< sekcia Ekonomika

Ustanovenia týkajúce sa neproduktívnych plôch sa v nariadení upravia

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Roman Hanc

Úpravy sa podľa MPRV zameriavajú na zmeny, ktoré sú prospešné pre poľnohospodárov a reagujú na skúsenosti poľnohospodárskych podnikov so zavádzaním podpory formou celofarmovej ekoschémy.

Autor TASR
Bratislava 17. decembra (TASR) - Ustanovenia týkajúce sa neproduktívnych plôch sa upravia. Vyplýva to z novely nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Materiál v stredu schválil vládny kabinet.

Cieľom návrhu nariadenia vlády je zosúladenie vnútroštátnej legislatívy s modifikovaným Strategickým plánom Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) na roky 2023 - 2027 a precizovanie príslušných ustanovení z dôvodu jednoznačnosti výkladu, v nadväznosti na potrebu zjednodušenia aplikačnej praxe,“ spresnil v predkladacej správe agrorezort.

Úpravy sa podľa MPRV zameriavajú na zmeny, ktoré sú prospešné pre poľnohospodárov a reagujú na skúsenosti poľnohospodárskych podnikov so zavádzaním podpory formou celofarmovej ekoschémy.

Zároveň sa precizuje termín, počas ktorého je prijímateľ povinný plochu vysiatu zmesami pre opeľovače nekosiť a nemulčovať. Precizuje sa znenie legislatívnej skratky názvu viazanej podpory príjmu na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka.

MPRV dodalo, že navrhované úpravy sú nevyhnutné pre zabezpečenie právnej istoty, ochrany práv poľnohospodárov a sú zaručením bezproblémového, koherentného a efektívneho fungovania poskytovania podpory vo forme priamych platieb.
.

Neprehliadnite

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester

OTESTUJTE SA: Viete, ako sa nazýva fóbia zo žien či zrkadiel?

RENNEROVÁ: Alergická astma sa nedá vyliečiť, cieľom je remisia

HRABKO: Dohoda českého prezidenta s víťazom volieb má nádych elegancie