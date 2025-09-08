< sekcia Ekonomika
Ústav zaslal vinárom usmernenie týkajúce sa zlatého žltnutia viniča
Autor TASR
Bratislava 8. septembra (TASR) - Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP) zaslal na e-mailové adresy 750 vinohradníkov úradné usmernenie týkajúce sa zlatého žltnutia viniča (Grapevine flavescence dorée phytoplasma). Ústav o tom informoval na svojej webovej stránke.
„Zároveň žiadame, že ak ste členom nejakej vinohradníckej organizácie (napr. miestneho spolku), aby ste vami zvoleným spôsobom informovali aj všetkých jeho členov, najmä fyzické osoby, ktorých kontaktami nedisponujeme,“ zdôraznil ÚKSÚP.
Všetky dokumenty k úradnému usmerneniu sú dostupné v tlačenej alebo elektronickej verzii na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade obcí, ktoré sa podľa zákona o vinohradníctve a vinárstve považujú za vinohradnícke obce Slovenska.
