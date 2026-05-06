Ústavný súd: Časť vyhlášky k nákladom na teplo je protiústavná
Ustanovenia vyhlášky na ÚS napadla skupina opozičných poslancov Národnej rady SR.
Autor TASR
Košice 6. mája (TASR) - Časť vyhlášky Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorá sa týka spôsobu rozpočítavania nákladov na teplo v bytových domoch, je v rozpore s ústavou. Rozhodol o tom v stredu Ústavný súd (ÚS) SR. Ustanovenia vyhlášky na ÚS napadla skupina opozičných poslancov Národnej rady SR.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
