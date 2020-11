Ústavný súd: Napadnutá časť zákona o energetike nie je protiústavná

Košice 18. novembra (TASR) – Ústavný súd SR v stredu nevyhovel návrhu skupiny poslancov vyhlásiť za protiústavnú časť zákona o tepelnej energetike. Tá v roku 2014 zaviedla podmienku, na základe ktorej potrebuje ten, kto si chce zriadiť vlastnú kotolňu, súhlas centrálneho dodávateľa tepla. O rozhodnutí ÚS informovala TASR jeho hovorkyňa Martina Ferencová.



Podľa zákona sa dodávatelia tepla z centrálnych zdrojov tepla (CZT) stali pri žiadostiach o výstavbu vlastných zdrojov tepla v bytových jednotkách účastníkmi stavebných konaní so záväzným stanoviskom. Skupina poslancov namietala, že negatívne stanovisko dodávateľa môže byť priamou prekážkou pre vstup iného dodávateľa do zmluvného vzťahu s odberateľom. Zákon je tak podľa nich v rozpore s ústavou daným právom na podnikanie. Argumentovali aj tým, že takýto model je v rozpore so základnými procesnoprávnymi garanciami, keďže zasahuje do práva na riadne a plnohodnotné správne konanie.



Príslušnú novelu zákona schválila Národná rada (NR) SR za vlády Roberta Fica (Smer-SD). ÚS sa napadnutými ustanoveniami už raz zaoberal, v roku 2016 takisto nevyhovel návrhu vyhlásiť ich za protiústavné. V podaní vtedy opoziční poslanci namietali porušenie vlastníckeho práva.