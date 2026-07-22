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Ústavný súd v Nemecku vydá rozhodnutie o vykurovacom zákone
Bývala vláda sa snažila zákon schváliť v roku 2023, krátko pred letnou parlamentnou prestávkou.
Autor TASR
Berlín 22. júla (TASR) - Nemecký ústavný súd oznámi vo štvrtok (23. 7.) o 10.00 h SELČ svoje rozhodnutie týkajúce takzvaného zákona o vykurovaní, ktorý presadila bývala vládna koalícia. Bývalý poslanec parlamentu za Kresťanskodemokratickú úniu (CDU) Thomas Heilmann vo svojej žalobe argumentoval, že jeho práva ako zákonodarcu boli porušené v dôsledku unáhleného legislatívneho procesu pred tromi rokmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Kľúčovou otázkou je, či v zmysle ústavného práva existuje „rýchlostný limit“ pre rokovania o návrhu zákona, aby bolo možné posúdiť, kedy sa „rýchly“ legislatívny proces stáva „príliš rýchlym“, uviedla Ann-Katrin Kaufholdová, podpredsedníčka ústavného súdu, na začiatku ústneho pojednávania vo februári.
Zmeny v zákone o energetickej účinnosti budov, bežne označovaného ako vykurovací zákon, mali prispieť k ochrane klímy prostredníctvom postupnej výmeny vykurovacích systémov na olej a plyn za technológie šetrnejšie k životnému prostrediu. Bývala vláda sa snažila zákon schváliť v roku 2023, krátko pred letnou parlamentnou prestávkou. Len niekoľko dní pred plánovaným hlasovaním predložili koaliční partneri rozsiahle pozmeňujúce návrhy.
Politik CDU Heilmann tvrdil, že v dôsledku zrýchleného legislatívneho procesu nemal čas na dôsledné oboznámenie sa s návrhom. Pred letnými prázdninami preto vyzval Spolkový ústavný súd v Karlsruhe, aby mimoriadnym opatrením zablokoval schválenie zákona. Súd jeho žiadosti vyhovel. Zákon o vykurovaní nakoniec Bundestag schválil takmer o dva mesiace neskôr a začiatkom roka 2024 nadobudol účinnosť. Ústavný súd teraz vydá vo veci konečné rozhodnutie.
Kľúčovou otázkou je, či v zmysle ústavného práva existuje „rýchlostný limit“ pre rokovania o návrhu zákona, aby bolo možné posúdiť, kedy sa „rýchly“ legislatívny proces stáva „príliš rýchlym“, uviedla Ann-Katrin Kaufholdová, podpredsedníčka ústavného súdu, na začiatku ústneho pojednávania vo februári.
Zmeny v zákone o energetickej účinnosti budov, bežne označovaného ako vykurovací zákon, mali prispieť k ochrane klímy prostredníctvom postupnej výmeny vykurovacích systémov na olej a plyn za technológie šetrnejšie k životnému prostrediu. Bývala vláda sa snažila zákon schváliť v roku 2023, krátko pred letnou parlamentnou prestávkou. Len niekoľko dní pred plánovaným hlasovaním predložili koaliční partneri rozsiahle pozmeňujúce návrhy.
Politik CDU Heilmann tvrdil, že v dôsledku zrýchleného legislatívneho procesu nemal čas na dôsledné oboznámenie sa s návrhom. Pred letnými prázdninami preto vyzval Spolkový ústavný súd v Karlsruhe, aby mimoriadnym opatrením zablokoval schválenie zákona. Súd jeho žiadosti vyhovel. Zákon o vykurovaní nakoniec Bundestag schválil takmer o dva mesiace neskôr a začiatkom roka 2024 nadobudol účinnosť. Ústavný súd teraz vydá vo veci konečné rozhodnutie.