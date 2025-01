Ústredie práce: Počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi klesol

Bratislava 24. januára (TASR) - Minulý rok poberalo dávku v hmotnej núdzi 82.615 ľudí, medziročne ide o pokles o 6452 osôb. Najviac ich bolo v Košickom kraji, a to viac ako 20.000. Naopak, najmenej ich bolo v Trenčianskom kraji, celkovo 3564. TASR o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).



"Celkový počet za SR je unikátny počet poberateľov (ak sa poberateľ presťahoval v rámci daného roka do iného kraja, je započítaný v obidvoch krajoch). Z tohto dôvodu celkový súčet za SR nesedí s počtom poberateľov za jednotlivé kraje," uviedlo ÚPSVaR.



Medzi kraje s vyšším počtom poberateľov dávky v hmotnej núdzi patrili aj Prešovský (18.629) a Banskobystrický kraj (16.568). Nižší počet príjemcov tejto dávky bol na západnom Slovensku v Bratislavskom kraji, kde ju poberalo 5891 ľudí. V Trnavskom kraji to bolo viac ako 4000 a v Nitrianskom kraji vyše 8000 osôb. Medziročne poklesol aj počet osôb poberajúcich pomoc v hmotnej núdzi v Žilinskom kraji, a to o 904.



V súčasnosti je výška dávky v hmotnej núdzi 84,90 eura mesačne na osobu. Ak ide o jednotlivca s jedným alebo najviac so štyrmi deťmi, tak je to 161,40 eura na mesiac. Dvojica bez detí dostane mesačne 147,50 eura a dvojica s jedným alebo najviac so štyrmi deťmi zase 220,70 eura. Ďalšiu kategóriu tvorí jednotlivec s viac ako štyrmi deťmi, ktorému na mesiac pripadá 235,70 eura. V prípade dvojice s viac ako štyrmi deťmi je táto suma na úrovni 297,50 eura mesačne.