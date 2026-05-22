Ústredie práce: Absolventi môžu pri hľadaní práce využiť pomoc úradov
Autor TASR
Bratislava 22. mája (TASR) - Absolventom stredných a vysokých škôl môžu úrady práce pomôcť pri hľadaní prvého zamestnania, poskytnúť im poradenstvo, finančne ich podporiť pri štarte kariéry alebo podnikania, ako aj preplatiť vybrané kurzy. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) SR.
Evidencia na úrade práce nie je povinná, môže však priniesť určité výhody. Uchádzač o zamestnanie si napríklad môže na webovom portáli www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk vytvoriť vlastný profil a aktivovať agenta. Vďaka profilu sa o uchádzačovi dozvedia aj potenciálni zamestnávatelia, agent zas automaticky vyhľadá pozície v súlade s predstavami a schopnosťami uchádzača.
Po splnení určitých podmienok sa tiež absolventi, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie, môžu zapojiť do poradenského projektu. Počas siedmich až desiatich stretnutí si vytvoria individuálny plán, ktorý im na základe ich silných stránok, nadobudnutých zručností a predstáv o budúcom povolaní pomôže lepšie sa uplatniť na trhu práce.
Absolventi škôl do 30 rokov evidovaní na úrade práce viac ako jeden mesiac tiež môžu počas troch až šiestich mesiacov dostávať príspevok na vykonávanie absolventskej praxe vo výške 284,13 eura. Táto podpora je určená absolventom, ktorí dosiahli najviac stredné odborné vzdelanie a nepokračujú v procese vzdelávania ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave.
Príspevok na zamestnávanie absolventa evidovaného na úrade práce aspoň jeden mesiac môže deväť mesiacov dostávať aj zamestnávateľ, a to v maximálnej výške 1075,98 eura. Zamestnávatelia po splnení stanovených podmienok môžu získať aj finančný príspevok pre mentora, ktorý bude vykonávať mentorované zapracovávanie absolventa. Výška finančného príspevku pre mentora je aktuálne vo výške najviac 322,79 eura mesačne a poskytuje sa na najviac tri mesiace.
Absolventi môžu dostať aj príspevok na kurz podľa vlastného výberu. Žiadosť o poskytnutie príspevku je potrebné podať najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu a po splnení podmienok úrad kurz preplatí v plnej výške. Znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie úrad prispeje aj na pokrytie časti výdavkov súvisiacich s účasťou na prezenčnej forme vzdelávania vo výške 0,95 eura na jednu vyučovaciu hodinu, najviac v sume 190 eur.
O finančný príspevok vo výške 7721 eur zas môžu požiadať absolventi, ktorí chcú začať podnikať.
