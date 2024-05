Ústredie práce: Nezamestnanosť klesá tretí mesiac po sebe

Bratislava 20. mája (TASR) - Hlavný ukazovateľ nezamestnanosti PDU sa v apríli 2024 ustálil na hodnote 3,82 %. Počet ľudí bez práce tak klesol tretí mesiac po sebe. Nezamestnanosť medziročne klesla o 0,26 percentuálneho bodu (p. b.). V porovnaní s marcom 2024 klesol počet nezamestnaných o 0,06 p. b. Nezamestnanosť medzimesačne klesala vo všetkých krajoch, najvýraznejšie v Banskobystrickom. V pondelok o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.



Počet uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny klesol v apríli tohto roku na 165.829. Analytik Inštitútu pre sociálnu politiku Michal Tomajko podľa ÚPSVR skonštatoval, že táto hodnota je veľmi blízko doterajšieho minima z mája 2019, keď bol počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie nižší len o 872 ľudí.



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR spustilo počas apríla dva nové projekty na podporu zamestnanosti, a to Právo na prvé zamestnanie a národný projekt Ľudia a hrady - krok k sociálnej ekonomike. "Oba projekty sa tešia veľkému záujmu. Podarilo sa nám pripraviť ich tak, aby napĺňali potreby pracovného trhu na strane zamestnancov aj ľudí bez práce. Zároveň to dokazuje, že napriek mimoriadne nízkej nezamestnanosti sú stále oblasti, v ktorých je potrebná podpora štátu," uviedol minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).



Úrady práce evidovali v polovici mája 225 žiadostí na podporu vytvorenia 241 pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie v rámci projektu Právo na zamestnanie. Do národného projektu Ľudia a hrady sa zapojili už takmer všetky subjekty, ktoré boli vybrané Ministerstvom kultúry SR, informovalo ÚPSVR.



"Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny aktívne pomáhajú všetkým oprávneným záujemcom zapojiť sa do projektov čo najrýchlejšie a využiť aj ďalšie nástroje na podporu zamestnanosti," uzavrel generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu ÚPSVR Peter Ormandy.