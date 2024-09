Ústredie práce: Nezamestnanosť klesla, najviac v Prešovskom kraji

Bratislava 20. septembra (TASR) - Nezamestnanosť meraná podielom disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku v auguste dosiahla úroveň 3,87 percenta. Medzimesačne klesla o 0,01 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne ide o zníženie o 0,13 p. b. Najviac klesol počet nezamestnaných v Prešovskom kraji a starších ľudí nad 50 rokov. V piatok o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).



"O viac ako jeden a pol tisíca klesol počet znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. To je pozitívna správa, keďže na podporu znevýhodnených uchádzačov sme v tomto roku spustili niekoľko podporných nástrojov," uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



Nezamestnanosť v krajoch neprekročila šesť percent, najvyšší podiel uchádzačov o zamestnanie evidovali úrady práce v Prešovskom kraji, ktorý dosiahol hodnotu 5,87 percenta. Medzimesačne však nezamestnanosť v tomto kraji klesla o 0,13 p. b. Rovnako klesala aj v Košickom, Nitrianskom a Trnavskom kraji.



Pri okresoch bola nezamestnanosť pod hranicou desiatich percent, pričom najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota s hodnotou 9,81 percenta. Medzimesačne klesla v 16 z 20 okresov, kde bol najvyšší podiel ľudí bez práce.



V ôsmom mesiaci tohto roka zaznamenali úrady práce 134.534 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s júlom ich bolo o 1702 menej a medziročne ich počet klesol o 7088 ľudí. Medzi znevýhodnenými uchádzačmi boli absolventi škôl, dlhodobo nezamestnaní, ľudia so zdravotným znevýhodnením či osoby vo veku nad 50 rokov. Starších ľudí nad 50 rokov bolo v auguste zapísaných na úradoch práce najmenej od roku 2000, a to 46.547.



V auguste bolo spolu 95.000 voľných pracovných miest, čo je medzimesačne o 1197 viac. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji (38.779) a najmenej v Prešovskom kraji (3341). Pre absolventov, ktorí skončili školu, bolo 45.297 voľných pracovných miest. Celkovo bolo v auguste evidovaných na úradoch práce 167.345 ľudí, čo je o 1121 menej ako v júli.