Ústredie práce: Nezamestnanosť v januári oproti decembru vzrástla

Bratislava 20. februára (TASR) - Nezamestnanosť na Slovensku začiatkom roka mierne stúpla. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU) dosiahol úroveň 3,97 percenta. Medzimesačne PDU stúpol o 0,09 percentuálneho bodu (p. b.), no pri porovnaní s januárom 2023 klesol o 0,47 p. b. Medzimesačne vzrástol aj podiel uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku, a to na 4,75 % zo 4,67 % v decembri 2023. V utorok o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR).



Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku bol v januári 144.608 osôb. V porovnaní s decembrom 2023 vzrástol o 3174 osôb, pri medziročnom porovnaní však klesol až o 18.014 osôb. "Nezamestnanosť sa drží pod hranicou štyroch percent už piaty mesiac, pracovný trh je v dobrej kondícii. To nás teší a povzbudzuje do ďalšej činnosti s cieľom pomáhať ľuďom bez práce," povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



Rezort tento mesiac ohlásil spustenie dvoch projektov na znižovanie nezamestnanosti. Prvým je národný projekt Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti. V rámci neho majú nezamestnaní ľudia vo veku do 30 rokov možnosť získať kvalitné odborné poradenstvo, ktoré im pomôže uplatniť sa na trhu práce. Cieľom je prispieť k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti na trhu práce a zlepšeniu ich zručností pre riadenie vlastnej kariéry.



Druhým projektom je Podpora udržania pracovných návykov - PUPN 2, ktorý je pokračovaním končiaceho sa projektu Podpora udržania pracovných návykov - PUPN. Zabezpečí kontinuálne pokračovanie podpory ľudí bez práce pri zvyšovaní zamestnateľnosti, udržiavaní pracovných návykov a rozvoji zručností prostredníctvom vykonávania aktivačných prác pre obce, mestá a samosprávne kraje.



Analytik Inštitútu sociálnej politiky Ján Komadel upozornil, že medzimesačný nárast nezamestnanosti na začiatku roka je bežný jav na trhu práce. Počas posledných 24 rokov evidoval rezort práce vždy v januári medzimesačný nárast počtu uchádzačov o zamestnanie. Výnimkou boli iba roky 2016 a 2017. "V najbližších mesiacoch je možné očakávať ustálenú úroveň nezamestnanosti, prípadne jej mierne znižovanie spojené so začiatkom jarných prác v poľnohospodárstve a stavebníctve a takisto s procesom nástupu do nového zamestnania u osôb, ktorým sa skončili pracovné zmluvy v decembri 2023," dodal analytik.