Ústredie práce: Okruh žiakov s nárokom na dotáciu na obed sa rozšíri

Bratislava 14. augusta (TASR) - So začiatkom školského roka začne platiť významné rozšírenie dotácie na stravu v školách. Nárok na dotáciu na obed dostanú od septembra tohto roka ďalšie skupiny žiakov zo stredných a materských škôl, a to vo výške 2,30 eura denne v prípade stredných škôl a 1,40 eura v individuálnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole za každý odobraný obed. Informovalo o tom v pondelok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR).



Po novom sem budú patriť aj deti zo stredných škôl v prvých štyroch ročníkoch osemročného vzdelávacieho programu (osemročné gymnáziá, konzervatóriá) a deti prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu na strednej škole, ak boli prijaté z ôsmeho ročníka základnej školy (bilingválne gymnáziá). Rovnako ide aj o deti, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie individuálnou formou v materskej škole (MŠ).



Novej skupine žiakov na stredných školách bude poskytnutá dotácia na stravu vo výške 2,30 eura za každý deň. Ide o rovnakú sumu, ako v prípade detí na druhom stupni základnej školy. Pri individuálnom predprimárnom vzdelávaní v materských školách je dotácia na stravu vo výške 1,40 eura za každý odobraný obed.



"Poskytnutie dotácie na stravu na deti nie je automatické, rodič dieťaťa musí o túto dotáciu písomne požiadať zriaďovateľa školy prostredníctvom zariadenia školského stravovania. O spôsobe prejavenia záujmu o poskytnutie dotácie rodičov informuje zariadenie školského stravovania alebo zriaďovateľ školy," upozornilo ÚPSVR.



Oprávnené stredné školy musia podať písomnú žiadosť aj s prílohami na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do 10. septembra tohto roku. Zriaďovatelia MŠ musia oznámiť úradu práce prírastok detí, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie individuálnou formou do 30. septembra tohto roku.