Ústredie práce: Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi klesol

Bratislava 6. júna (TASR) - V apríli tohto roka sa počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi medzimesačne znížil o 562 na 64.015 osôb. V medziročnom porovnaní sa ich počet znížil o 2936. Vo štvrtok o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) SR.



Najviac ľudí, ktorí prijímajú pomoc v hmotnej núdzi, bolo v apríli v Košickom kraji, a to 15.968. Najmenej ich bolo v Trenčianskom kraji, konkrétne 2553 osôb. Na úrovni okresov evidovali úrady práce najviac poberateľov v okrese Rimavská Sobota (3494), najmenej naopak v okrese Myjava (117).



Viac ako polovicu prijímateľov, celkovo 32.913 osôb, tvorili uchádzači o zamestnanie evidovaní na úradoch práce. Najmenej poberateľov bez práce bolo v Bratislavskom kraji (310), najviac v Prešovskom (10.512) a Košickom kraji (9382).



"Nedostatok pracovných príležitostí v regiónoch sa negatívne odráža na životnej úrovni ich obyvateľov. Aj to je dôvod, prečo už viac ako pol roka intenzívne pripravujeme a podporujeme cielené nástroje na podporu uchádzačov o zamestnanie v regiónoch. A vidíme, že pomáhajú," uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



Jedným z takýchto nástrojov je projekt Právo na prvé zamestnanie, na ktorý už úrady práce od začiatku apríla do začiatku júna odsúhlasili finančnú podporu vo výške 2,5 milióna eur. Viac ako 1,5 milióna eur z toho pôjde do Prešovského a Košického kraja.



Aprílové štatistiky ÚPSVaR ukázali aj medzimesačný rast počtu poberateľov prídavkov na dieťa o 961 na 665.650 osôb. Príspevok pri narodení dieťaťa poberalo vo štvrtom mesiaci roka 3672 ľudí, teda o 23 viac ako v marci. Rodičovský príspevok dostalo 135.104 osôb, v medzimesačnom porovnaní teda o 440 menej. Celková suma všetkých vyplatených príspevkov bola v apríli viac ako 225 miliónov eur a medzimesačne sa zvýšila o takmer 1,5 milióna eur.