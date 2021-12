Ústredie práce podáva trestné oznámenie pre možné zneužívanie pomoci

Bratislava 20. decembra (TASR) – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) podalo už 37 trestných oznámení v súvislosti s možným zneužívaním štátnej pandemickej pomoci. Celková odhadovaná škoda môže byť do 20 miliónov eur. Medzi trestnými oznámeniami sa nachádza aj jedno na základe podnetu od Transparency International Slovensko (TIS) o firme Brigádnici, ktorá je podľa zistení TIS len schránkovou firmou, pričom na pomoci dostala 3,44 milióna eur. Informoval o tom riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer počas pondelkovej tlačovej konferencie o nezamestnanosti. TIS o svojich zisteniach informovala v pondelok na sociálnej sieti.



Zimmer povedal, že firma Brigádnici ešte donedávna vykazovala hospodársku činnosť. "Historicky to bola firma, ktorá mala miliónové obraty a vykazovala hospodársku činnosť ešte aj pri podpise zmluvy," vyhlásil. Dodal však, že ústredie si v tejto chvíli tiež myslí, že by mohlo ísť o subvenčný podvod, preto podáva trestné oznámenie.



Šéf ÚPSVR zdôraznil, že úrady práce postupujú pri kontrole tak, ako treba. "Napriek tomu som po svojom nástupe zvýšil činnosť v tejto oblasti a v tejto chvíli máme s kontrolami na mieste skontrolovaných tri percentá výdavkov do 1. apríla, ale od môjho nástupu sme inými systémovými kontrolami - cieleným hľadaním nezrovnalostí - skontrolovali päť percent výdavkov vo výške 113 miliónov eur," vyčíslil Zimmer s tým, že na základe zistení z týchto kontrol podalo ústredie už 37 trestných oznámení, kde očakávaná škoda môže byť do 20 miliónov eur.



Spresnil, že kontrola úradmi práce sa momentálne realizuje tak, že sa preveruje každé jedno meno (zamestnanca), ktoré žiadatelia o prvú pomoc v žiadosti uvádzajú, ak ide o žiadosť o pomoc do 25.000 zamestnancov. V niektorých prípadoch rozsiahlych žiadostí je možné vzorkovanie, ale kontrola je i tak mohutnejšia.



Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) dodal, že sa kontroluje aj každá platba. Ak je do 10.000 eur, kontroluje sa každý zamestnanec, ak je vyššia, opäť je povolené vzorkovanie. "Pri tých najväčších firmách sa kontroluje každý piaty zamestnanec," ilustroval minister.



Firma Brigádnici bola podľa ministrových slov zapísaná v registri partnerov verejného sektora. V roku 2018 vykazovala tržby na úrovni 4,6 milióna eur, v 2019 to bolo 5,4 milióna eur a v roku 2020 4,2 milióna eur. Pokles v minulom roku však pre pandémiu pokladá za logický. Minister vyčíslil aj počet zamestnancov, ktorý firma mala mať v jednotlivých rokoch. Faktom však podľa neho je, že na základe podnetu TIS v roku 2021 ministerstvo našlo rozpor medzi tým, na koľkých zamestnancov žiadala táto firma o pomoc, a medzi tým, aké dáta uviedla do Sociálnej poisťovne.