Ústredie práce pripravuje cudzojazyčné verzie najpoužívanejších tlačív

Bratislava 31. marca (TASR) - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR pripravuje pre potreby klientov úradov práce informatívne vzory tlačív v maďarskom, ukrajinskom, anglickom a nemeckom jazyku. Informovalo o tom tlačové a komunikačné oddelenie ÚPSVR.



Preklady budú zverejnené v elektronickej podobe na webových stránkach ústredia práce. Preložené dokumenty poslúžia ako pomôcka pre klientov pri vypĺňaní oficiálnych tlačív v slovenskom jazyku. Tlačivá nebudú slúžiť na oficiálny úradný styk, ale iba ako pomôcka pre klientov pri vypĺňaní oficiálnych verzií tlačív v slovenskom jazyku. Prvé preložené tlačivá do maďarského jazyka nájdu klienti na webových stránkach od piatka.



Ústredie práce podľa slov jeho generálneho riaditeľa Karola Zimmera už dlhšie zvažovalo zavedenie takejto pomôcky. "Som rád, že sme túto iniciatívu nakoniec rozbehli. Pri jej realizácii nás podporila aj súbežná požiadavka z verejného priestoru. Príprava rôznych jazykových verzií tlačív je plne v súlade s našou ambíciou nepretržite skvalitňovať služby úradov práce vrátane zohľadňovania špecifických potrieb klientov," dodal Zimmer.



Medzi preloženými tlačivami budú napríklad žiadosti o poskytnutie rôznych príspevkov a prídavkov, žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, rôzne poučenia a potvrdenia pre klientov a ďalšie tlačivá.



Poslanec Národnej rady SR György Gyimesi (OĽANO) prípravu maďarskej verzie tlačív privítal. "Je to vec, ktorá občanom pomôže v každodennom bežnom živote, pri návšteve úradov práce, sociálnych vecí a rodiny," dodal v piatok na tlačovej konferencii Gyimesi.