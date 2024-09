Ústredie práce: Príspevok na podnikanie dostalo v tomto roku 990 ľudí

Bratislava 28. septembra (TASR) - Príspevok na podnikanie dostalo tento rok z úradov práce 990 osôb. Slováci môžu dostať finančný príspevok na podnikanie najviac vo výške 7534 eur. Príspevok je možné získať jednorazovo, a to na základe splnenia podmienok, ako absolvovanie školenia či vypracovanie podnikateľského plánu. TASR o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚSPVaR).



"Predloženie žiadosti o príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti zo strany uchádzača o zamestnanie v rámci druhej aktivity národného projektu Finančné stimuly pre zamestnanosť je možné od 1. mája tohto roka," spresnilo ÚSPVaR.



Doplnilo, že žiadatelia o príspevok, ktorí sú na úrade práce evidovaní ako uchádzači o prácu najmenej tri mesiace, musia absolvovať minimálne tri poradenstvá zamerané na vypracovanie podnikateľského plánu. Jeho súčasťou je zabezpečenie potrebných dokumentov aj školenia vo finančnom manažmente, legislatíve a marketingu.



Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) považuje príspevok za významné aktívne opatrenie trhu práce pre podporu podnikateľskej aktivity nezamestnaných osôb. "Je to jedno z mála podporných opatrení, ktoré sú dlhodobo a pravidelne poskytované začínajúcim podnikateľom. Zároveň ich podporuje v udržateľnosti podnikania, keďže príjemca príspevku sa zaväzuje pokračovať v podnikateľskej činnosti minimálne dva roky," upozornila generálna sekretárka SŽZ Miriam Bellušová.



Uchádzači o príspevok musia do svojho podnikateľského plánu zahrnúť predpokladané náklady na samostatnú zárobkovú činnosť a vypracovať celkovú osnovu podnikania. Následne môžu svoj podnikateľský zámer podať na úrad práce v regióne, kde chcú prevádzkovať svoju činnosť. Ten posúdi komisia úradu a výbor pre otázky zamestnanosti práce daného úradu práce. V prípade, že žiadateľ tento príspevok dostane, tak musí svoje podnikanie prevádzkovať alebo vykonávať najmenej dva roky.



Ústredie práce priblížilo, že výška finančného príspevku je najviac štvornásobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve. Výška sumy je prispôsobená aj cenám ekonomických statkov v aktuálnom období.



Bellušová pripomenula, že podľa údajov Finstatu bolo v tomto roku zriadených takmer 39.000 nových živnostenských podnikov. "Podiel podporených živností teda predstavuje 2,6 %, inak povedané dvaja zo 100 nových živnostníkov čerpali príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť," dodala.