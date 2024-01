Ústredie práce: Už možno žiadať o príspevok na zvýšenú splátku úveru

Bratislava 2. januára (TASR) - Občania môžu od utorka požiadať o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Štát im každý mesiac na účet pošle 75 % zo zvýšenia ich splátky. Informovala o tom v utorok Marianna Šebová z tlačového a komunikačného oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v súvislosti so zákonom, ktorý vstúpil do platnosti v tomto roku.



"Systém je zatiaľ nastavený do roku 2027 s možnosťou pravidelného prehodnocovania pri zákone o štátnom rozpočte. Predošlý rok sme pokryli daňovým bonusom," uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD).



Príspevok je stanovený na 75 % zo zvýšenia mesačnej splátky, a to maximálne v sume 150 eur. Ako dodala hovorkyňa, jeho samotnú výšku vypočíta konkrétna banka, v ktorej má občan uzatvorenú zmluvu o úvere na bývanie. Podmienkou je uzatvorenie tejto zmluvy pred 1. januárom 2024.



Pokiaľ sa úroková sadzba zvýšila v predchádzajúcom roku, žiadosť o príspevok je možné podať od januára tohto roku. Ak sa úroková sadzba úveru na bývanie bude zvyšovať v priebehu tohto roka, žiadosť je možné podať až od kalendárneho mesiaca, keď k zvýšeniu úrokovej sadzby došlo.



ÚPSVaR upozornilo, že v prípade viacerých oprávnených osôb vzniká nárok na príspevok jednej z nich. Žiadosť je možné podávať si na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny osobne, poštou alebo elektronickým kvalifikovaným podpisom cez portál slovensko.sk. K žiadosti musí byť priložená kópia zmluvy o úvere.



Údaje o výške príspevku, splácaní úveru poskytnú úradom banky do desiateho dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac. Tak ako aj pri iných štátnych sociálnych dávkach budú úrady príspevok vyplácať mesiac pozadu. "Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny očakávajú zo začiatku nápor žiadostí, preto sa môže stať, že príspevok mu príde na jeho účet o niečo neskôr, ale bude mu doplatený aj spätne od mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok," dodala hovorkyňa ÚPSVaR.



Podmienkou poskytovania príspevku je aj pravidelné splácanie úveru na bývanie, pričom splátka musí byť uhradená do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mala byť pôvodne zaplatená. Úrady preto budú na základe údajov z bánk kontrolovať mesačne aj plnenie tejto povinnosti.



"Na úradoch sme vyčlenili telefónne linky, kde klientom zamestnanci ochotne vysvetlia všetky podrobnosti, ktoré ich budú zaujímať. Rovnako sme zriadili aj špeciálnu e-mailovú adresu, a to uverovapomoc@upsvr.gov.sk, na ktorú môžu smerovať svoje otázky," uzavrel generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu ÚPSVaR Peter Ormandy.