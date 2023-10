Ústredie práce: V auguste poberalo pomoc v hmotnej núdzi 63.985 ľudí

Bratislava 3. októbra (TASR) - Od 15. júla platia nové pravidlá pri vyplácaní príspevku na bývanie, ktorý je súčasťou pomoci v hmotnej núdzi. Výška príspevku sa dvihla a zmenila sa tiež diferenciácia súm príspevku podľa počtu členov žijúcich v domácnosti. V auguste však počet poberateľov v hmotnej núdzi medzimesačne klesol o 403 osôb na 63.985. V utorok o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.



"Neustály pokles vidíme už od apríla, počet poberateľov bol pritom v auguste najnižší od septembra minulého roka. Popri tom sa za posledný rok zvýšila pomoc v hmotnej núdzi v priemere o 20 eur na jedného poberateľa," priblížil generálny riaditeľ ÚPSVR Karol Zimmer.



Výskumný pracovník Inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislav Bednárik vyčíslil, že najväčšie zvýšenie príspevkov na bývanie sa týka 21,3 % poberateľov v hmotnej núdzi, ktorí dostávajú aj príspevok na bývanie.



V júli 2023 bola priemerná suma na jedného poberateľa 151 eur, v auguste to bolo 167 eur. Štvorčlenná rodina v hmotnej núdzi dostala v júli tohto roka príspevok na bývanie vo výške 101,9 eura, v auguste to bolo 216,7 eura. Dôvodom je zavedenie viacerých úrovní príspevku podľa počtu členov v domácnosti.



"Dnes je príspevok na bývanie odstupňovaný na päť úrovní v závislosti od veľkosti domácnosti. Našou ambíciou však je priniesť systémové riešenie. A to zavedením samostatného príspevku na bývanie a jeho vyňatia spod systému pomoci v hmotnej núdzi," uviedla ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková s tým, že zohľadňovať sa bude veľkosť domácnosti, výška jej príjmu a výška nákladov na bývanie.



Príspevok na bývanie k dávke v hmotnej núdzi sa od júla pre jednu osobu zvýšil o 19,1 eura, pre dve osoby o 39 eur, pre tri zo 101,9 eura na 178,8 eura. Päť a viac osôb po novom dostane príspevok vo výške 254,5 eura namiesto 101,9 eura.



Úrady práce vyplatili v auguste 2037 príspevkov na bývanie poberateľom pomoci v hmotnej núdzi z trojčlenných domácností, 1503 poberateľom zo štvorčlenných domácností a 1684 poberateľom z päť- a viacčlenných domácností. Najviac príspevkov na bývanie pre poberateľov z domácností s tromi a viac členmi bolo vyplatených v okresoch Rimavská Sobota (605), Revúca (324) a Vranov nad Topľou (297).