Ústup zahraničných firiem z Ruska sa vlani výrazne spomalil
Autor TASR
Viedeň 9. mája (TASR) - Ústup zahraničných firiem z Ruska po vypuknutí vojny na Ukrajine sa v minulom roku výrazne spomalil. Z 547 firiem, ktoré sa stiahli z Ruska od začiatku vojny, tak urobili približne dve tretiny už v prvých dvoch rokoch. Konkrétne - v rokoch 2022 a 2023 odišlo z krajiny 157, resp. 191 zahraničných spoločností, zatiaľ čo v roku 2025 ich bolo už len 80. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v piatok (8. 5.) odvolala na analýzu Viedenského inštitútu pre medzinárodné štúdie (wiiw).
Celkovo do konca roka 2025 opustilo ruský trh úplne len 13 % firiem, ktoré v krajine pôsobili pred začiatkom ruského útoku na Ukrajinu. Ďalších 32 % tam obmedzilo aktivity. Hodnoty pre jednotlivé krajiny sa pritom výrazne líšia. Z Ruska sa tak už stiahlo alebo znížilo svoje angažovanie viac ako 60 % amerických a britských firiem, v prípade Talianska je toto číslo nižšie ako 30 %. Najmenej zmien bolo medzi čínskymi a indickými podnikmi, uviedol wiiw vo svojej analýze, ktorá sa opiera o údaje Kyjevskej ekonomickej školy.
Od roku 2024 platia v Rusku prísnejšie pravidlá, ktoré zahraničným podnikom - teda investorom z „nepriateľských krajín“, ako ich nazýva Rusko - výrazne sťažili stiahnutie sa z Ruska. Odchod medzičasom znamená „de facto úplnú stratu realizovaných investícií“, uviedol ekonóm wiiw Vasily Astrov.
Od októbra 2024 ruský štát pri predaji vyžaduje povinnú zľavu vo výške minimálne 60 % z trhovej hodnoty, ktorú stanoví ruský znalec. Okrem toho musí predávajúca spoločnosť odviesť do ruského štátneho rozpočtu „dobrovoľný príspevok“ vo výške 35 % trhovej hodnoty. K tomu sa pridávajú potrebné povolenia ruských orgánov, pri obchodoch nad 50 miliárd rubľov (v prepočte približne 570 miliónov eur) je navyše potrebné získať súhlas prezidenta Vladimíra Putina. Aj zo západnej strany existujú prekážky - predaj aktív ruskému podniku, na ktorý sa vzťahujú západné sankcie, je zakázaný.
