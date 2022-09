Bratislava 21. septembra (TASR) - Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) by mohol poskytovať dotácie aj na investičné projekty, ako je kúpa nehnuteľností na zriadenie kultúrnych centier, športových stredísk či školských zariadení alebo ich rekonštrukcia. Vyplýva to z novely zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí, ktorú v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Má ísť o spresnenie legislatívy vzhľadom na to, že poskytovanie dotácií je už dlhodobou praxou.



"Cieľom návrhu zákona je spresniť doterajšiu dlhodobú prax Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v podobe výslovného splnomocnenia tohto úradu v zákone na poskytovanie dotácií na investičné projekty, ktorými sú dotácie na kúpu nehnuteľností určených na zriadenie kultúrnych centier, športových stredísk, školských zariadení alebo centier duchovného života Slovákov žijúcich v zahraničí, prípadne na rekonštrukciu takýchto už existujúcich zariadení," uviedli poslanci v dôvodovej správe k návrhu. Dotáciu by bolo možné poskytnúť vo výške najviac päť miliónov eur.



Predkladatelia pripomenuli, že medzi najvýznamnejšie doteraz takto podporené aktivity patria napríklad centrá v Mlynkoch (Maďarsko), Našiciach (Chorvátsko), Užhorode (Ukrajina), Novej Belej (Poľsko), taktiež gymnázium v Báčskom Petrovci (Srbsko) alebo v Nadlaku (Rumunsko), či rodný dom maliara insitného umenia Martina Jonáša v Kovačici (Srbsko) prerobený na múzeum.



Novela by v prípade definitívneho schválenia mohla byť účinná od 1. decembra.