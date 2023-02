Utečenci z Ukrajiny prinášajú výraznú úľavu nemeckému trhu práce

Norimberg 19. februára (TASR) - Utečenci z Ukrajiny prinášajú výraznú úľavu na napätý trh práce v Nemecku. Uviedol to Daniel Terzenbach, člen predstavenstva Spolkového úradu práce pre agentúru DPA, od ktorej správu prevzala TASR.



Informoval pritom, že zhruba rok od invázie ruskej armády na Ukrajinu bolo na plný pracovný úväzok v Nemecku zamestnaných o 65.000 Ukrajincov viac ako pred začiatkom bojov. Okrem toho ďalších 21.000 Ukrajincov našlo prácu na skrátený úväzok. Všetci tak pomáhajú Nemecku v boji s nedostatkom pracovnej sily. "Nemecký pracovný trh je schopný ich absorbovať," povedal Terzenbach.



Očakáva sa, že počet pracovníkov z Ukrajiny sa v najbližších týždňoch a mesiacoch výrazne zvýši, keď absolvujú integračné a odborné jazykové kurzy, ktoré ponúka Spolkový úrad pre migráciu a utečencov. Najmä od 2. štvrťroka 2023 bude k dispozícii väčší počet absolventov kurzov s dobrými jazykovými znalosťami.



"Zámerne sme sa snažili, aby kvalifikácia ľudí bola rozpoznateľná a použiteľná," povedal Terzenbach. Zámerom podľa neho nebolo okamžite umiestniť utečencov na trh práce, ale využiť ich na základe ich vyhliadok.



V rokoch 2014 až 2016, počas vlny utečencov prevažne zo Sýrie, bolo cieľom mať 50 % ľudí zamestnaných do piatich až šiestich rokov od príchodu. To sa podarilo aj napriek problémom, ktoré priniesla pandémia nového koronavírusu. Teraz má Nemecko šancu zamestnať ešte vyššie percento utečencov prostredníctvom vylepšených postupov a cielenejších umiestnení.



"Šancu na trhu práce má takmer každý," povedal Terzenbach, podľa ktorého je evidentné, že veľká časť utečencov je ochotná zostať v Nemecku dlhodobo, učiť sa nemecký jazyk a pracovať.



"Vidíme veľmi vysokú úroveň motivácie, dokonca až do preťažovania samých seba," zdôraznil.



Tento vývoj podporuje fakt, že do Nemecka prichádza stále viac mužov v produktívnom veku, bez ohľadu na povinnú vojenskú službu na Ukrajine. Prekážkou by sa podľa Terzenbacha mohla stať starostlivosť o deti.



"K dispozícii je príliš málo miest v zariadeniach pre deti, keďže samosprávy nerátali s krízou pri plánovaní dopytu. Preto potrebujeme dočasné preklenovacie riešenia, ako je rozšírenie ponuky opatrovateľov, ktorí sa starajú o niekoľko detí," vyhlásil.



Prezident Spolkového úradu pre migráciu a utečencov Hans-Eckhard Sommer už predtým informoval, že návštevnosť integračných a jazykových kurzov je lepšia ako v minulosti. Vlani sa na takýchto kurzoch zúčastnilo viac ako 500.000 prisťahovalcov. To bol dvojnásobok v porovnaní s rokom 2021, dodal Sommer.