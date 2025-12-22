Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Útlm nemeckej ekonomiky znižuje dopyt po surovinách

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Domáca produkcia nerastných surovín klesla v Nemecku na nové historické minimum 475 miliónov ton.

Autor TASR
Hannover 22. decembra (TASR) - Nemecká ekonomika je v posledných rokoch v útlme, čo sa odráža na vývoji dopytu po nerastných surovinách. Podľa najnovšej správy Spolkového ústavu pre geologické vedy a prírodné zdroje (BGR) klesol dopyt aj v roku 2024, pričom sa znížila ako domáca produkcia, tak dovoz zo zahraničia. Informovala o tom agentúra DPA.

Domáca produkcia nerastných surovín klesla v Nemecku na nové historické minimum 475 miliónov ton. V porovnaní s rokom 2023 to znamená pokles o viac než 11 %, uviedol BGR. Podľa viceprezidenta BGR Volkera Steinbacha je za poklesom dopytu po surovinách a s nimi súvisiacich produktoch pretrvávajúci útlm nemeckej ekonomiky. Zároveň dodal, že za ostatných päť rokov sa produkcia surovín v Nemecku znížila približne o tretinu.

Navyše, klesol aj dovoz. V minulom roku doviezlo Nemecko zo zahraničia približne 288 miliónov ton nerastných surovín. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje pokles o 2,8 %.

Najvýraznejšie klesol dovoz energetických komodít ako uhlie, ropa a plyn. Naopak, dovoz kovov a nekovových surovín sa oproti roku 2023 mierne zvýšil, dodala správa BGR.
.

