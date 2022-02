Útok Ruska na Ukrajinu znížil ratingy obidvoch krajín

Londýn/Moskva/Kyjev 26. februára (TASR) - Ruská invázia na Ukrajinu sa odrazila na vývoji ratingov obidvoch štátov. Agentúra Standard & Poor's (S&P) reagovala znížením ratingu Ruska aj Ukrajiny, Fitch zredukovala rating Ukrajiny a Moody's oznámila, že rating Ruska a Ukrajiny by mohla znížiť v krátkom období. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Finančné trhy obidvoch krajín zaznamenali v dôsledku ruského útoku voči Ukrajine, ktorý je považovaný za najväčší útok v Európe od skončenia sa druhej svetovej vojny, prudké otrasy. Európska únia, USA a ďalšie štáty následne oznámili nové a tvrdšie sankcie voči Rusku, pričom tie by sa mali dotknúť najmä finančného sektora.



Ratingová agentúra S&P znížila úverový rating Ruskej federácie z BBB- na BB+, čo znamená pokles ratingu do neinvestičného pásma. Zároveň varovala, že rating Ruska môže ísť nadol ešte výraznejšie. Bude to závisieť od toho, aký vplyv budú mať sankcie západných štátov na makroekonomický vývoj v Rusku. Ako uviedla, doteraz oznámené sankcie by mohli mať výrazný vplyv na bankový sektor krajiny.



Agentúra okrem toho znížila rating aj Ukrajine, pričom ten posunula ešte hlbšie do neinvestičného pásma. Z pôvodného stupňa B ho zredukovala na B-.



Aj konkurenčná agentúra Fitch znížila rating Ukrajiny, pričom jej redukcia bola podstatne výraznejšia. Úverový rating Ukrajiny znížila až o tri stupne z pôvodného B na CCC.



Moody's zatiaľ zníženie ukrajinského ani ruského ratingu neoznámila, uviedla však, že to prehodnocuje. Dodala, že výsledok procesu prehodnocovania ruského ratingu bude zahrnovať rozsah konfliktu a tvrdosť nových sankcií západných štátov voči Ruskej federácii.



Ruský úverový rating je v prípade Moody's momentálne v investičnom pásme na úrovni Baa3. Aj agentúra Fitch hodnotí ruský rating ako investičný, pričom je zatiaľ stanovený na úrovni BBB-. Dôvodom je fakt, že Rusko má jeden z najnižších dlhov na svete, predstavuje približne 20 % hrubého domáceho produktu (HDP). Navyše krajina má vysoké devízové rezervy, dosahujú takmer 650 miliárd USD (579,53 miliardy eur).



Nie je to prvýkrát, čo ruský rating klesol do neinvestičného pásma. S&P a Moody's takto zredukovali úverový rating Ruska začiatkom roka 2015 po predchádzajúcej anexii polostrova Krym a kríze rubľa, ku ktorej prispeli aj prudko klesajúce ceny ropy.



Moody's zároveň do procesu prehodnocovania zaradila aj rating Ukrajiny. Ten je momentálne z pohľadu tejto agentúry hodnotený na úrovni B3, čo znamená už teraz neinvestičné pásmo. Menšia európska ratingová agentúra Scope odhaduje, že ukrajinský dlh môže do roku 2024 vyskočiť z terajších 50 % HDP až nad 90 % HDP.



(1 EUR = 1,1216 USD)