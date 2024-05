Útoky húsíov znížili kapacitu prepravy lodných kontajnerov

Kodaň 6. mája (TASR) - Útoky jemenských húsíov v Červenom mori, ktoré viedli k prerušeniu lodnej dopravy cez Suezský prieplav, znížili kapacitu prepravy kontajnerov medzi Áziou a Európou o približne 15 až 20 %. Uviedla to v pondelok dánska lodná spoločnosť Maersk. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Maersk a ďalšie námorné spoločnosti od decembra 2023 odkláňali plavidlá na dlhšiu cestu okolo afrického Mysu dobrej nádeje, aby sa vyhli útokom húsijských militantov. To okrem predĺženia času plavby zvýšilo aj náklady na lodnú dopravu.



"Riziková zóna sa rozšírila a útoky zasahujú ďalej od pobrežia," uviedol v pondelok Maersk v aktualizovanom upozornení pre zákazníkov.



To má za následok predĺženie času a zvýšené náklady na plavbu do cieľa, poznamenala spoločnosť.



Dánsky lodný gigant považovaný za barometer svetového obchodu minulý týždeň uviedol, že prerušenie lodnej dopravy pre útoky v Červenom mori potrvá minimálne do konca roka.



Medzi "vedľajšie efekty" patrí tzv. zhlukovanie plavidiel, keď do prístavu prichádza niekoľko lodí súčasne, ako aj nedostatok vybavenia a kapacity na ich obsluhu.



"Robíme, čo môžeme, aby sme zvýšili spoľahlivosť, vrátane rýchlejšej plavby a zvýšenia kapacity," povedal Maersk a dodal, že doteraz si prenajal viac ako 125.000 kontajnerov.



"Kapacitu sme pridali tam, kde to bolo možné, v súlade s potrebami našich zákazníkov," vyhlásila spoločnosť.