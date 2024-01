Útoky v Červenom mori prudko zvýšili sadzby za námornú prepravu

Los Angeles 4. januára (TASR) - Sadzby za námornú prepravu prudko vzrástli, keď po útokoch jemenských povstalcov na obchodné lode v Červenom mori lodiarske firmy upustili od plánov obnoviť plavbu touto trasou a tovar sa ďalej prepravuje výrazne dlhšími trasami. Informovala o tom agentúra Reuters.



Jemenskí povstalci začali s útokmi na obchodné lode v Červenom mori v polovici novembra. Blokovaním kľúčovej obchodnej trasy, ktorá smeruje k Suezskému prieplavu oddeľujúcemu Červené more od Stredozemného, povstalci, húsíovia dávajú najavo svoju podporu palestínskemu militantnému hnutiu Hamas v konflikte medzi ním a Izraelom v Pásme Gazy. Prinútili tak spoločnosti presmerovať plavidlá na podstatne dlhšiu trasu okolo južnej Afriky, ktorá plavbu a dodávku tovarov predlžuje o sedem až 20 dní.



Suezský prieplav predstavuje najkratšiu trasu na dodávku tovarov z Ázie a Blízkeho východu do Európy. Túto trasu využívala pred útokmi približne tretina kontajnerových plavidiel. Presmerovanie na dlhšiu trasu prinútilo spoločnosti zvýšiť prepravné sadzby, aj keď tie stále nedosahujú ich úroveň počas pandemického obdobia v roku 2021.



Sadzby za námornú prepravu na trase Ázia - severná Európa vzrástli tento týždeň viac než dvojnásobne na vyše 4000 USD (3663 eur) za 40-stopový kontajner. Rast zaznamenali aj sadzby na prepravu tovarov z Ázie do severoamerických prístavov, aj keď tempo rastu také výrazné nie je. Zvýšili sa o 55 % až 63 %.



(1 EUR = 1,0919 USD)