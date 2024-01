Útoky v Červenom mori zvyšujú náklady európskych pražiarní kávy

Londýn 16. januára (TASR) - Útoky jemenských povstalcov na obchodné lode v Červenom mori zvyšujú náklady pre európske pražiarne kávy. Tieto náklady by sa však zatiaľ na spotrebiteľov presunúť nemali. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na informácie analytikov a obchodníkov s kávou.



Sadzby za námornú prepravu na trase Ázia - Európa vzrástli v dôsledku útokov na obchodné lode v Červenom mori zhruba o 150 % a dodávka kávových zŕn do Európy od kľúčových dodávateľov kávy Robusta, ako sú Vietnam a Indonézia, sa predĺžila až o tri týždne. Veľký počet obchodných lodí sa totiž z najkratšej trasy na dodávku tovaru, ktorú predstavuje trasa vedúca cez Červené more, Suezský prieplav a Stredozemné more, presunul na bezpečnejšiu, avšak podstatne dlhšiu trasu okolo Mysu Dobrej nádeje na juhu Afriky.



Mnohé európske pražiarne sa preto snažia hľadať alternatívy a nahrádzajú dovoz z juhovýchodnej Ázie zvýšeným dovozom suroviny z iných krajín, ako sú napríklad Uganda a Brazília. Výsledkom je zvýšenie regionálnych cien kávy v týchto krajinách, čo sa opäť odráža na nákladoch pre európske pražiarne.



Situácia komplikuje život aj dodávateľom kávových zŕn z juhovýchodnej Ázie. "Zaznamenali sme pokles objednávok z Európy. Veľmi nás to znepokojuje. Za normálnych okolností totiž v tomto období export našej kávy dosahuje maximum," povedal zástupca jedného z najväčších vietnamských vývozcov kávy, ktorý si neželal byť menovaný. Dodal, že každý rok smeruje do Európy z tejto firmy zhruba 60 % kávy.



Napriek rastúcim nákladom pražiarní obchodníci ani analytici z komoditného trhu nepredpokladajú, že by pražiarne presunuli v najbližšom období svoje náklady na spotrebiteľov. Dôvodom je silná cenová konkurencia maloobchodných reťazcov.



Obchodníci s kávou sa neobávajú ani toho, že by narušenie lodnej prepravy v Červenom mori mohlo zasiahnuť do cien kávy Robusta v dlhodobom meradle. Ako povedal jeden z obchodníkov, prípadné výpadky v dodávkach môžu mať vplyv na ceny kávy krátkodobo, nie však v strednodobom a dlhodobom horizonte. Káva na trhu je, iba je potrebné počkať na jej dovoz, dodal.