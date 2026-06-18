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Útvar hodnoty za peniaze: Filiálku treba posúdiť v uzle Bratislava
ÚHP v kontexte celého uzla Bratislava odporúča preveriť možnosť viesť trať tunelom popod Dunaj zo stanice Petržalka cez podzemné nástupištia na hlavnej stanici ďalej do Lamača a na odbočku Vinohrady.
Autor TASR
Bratislava 18. júna (TASR) - Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) v súvislosti s obnovou stanice Filiálka odporúča najprv zosúladiť závery všetkých štúdií a definovať počet a smerovanie vlakov v uzle Bratislava. O obnovení stanice by sa malo uvažovať až po preukázaní, že ide o efektívne a potrebné riešenie vo vzťahu k celému uzlu. Informoval o tom ÚHP na základe hodnotenia pripravovaného projektu Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) pre úsek Bratislava predmestie - Bratislava Filiálka.
„Ak sa bude s projektom pokračovať, odporúčame zvážiť možnosti zníženia nákladov. Železničnú estakádu nad ulicami Riazanská a Jarošova by mohol nahradiť cestný nadjazd vo vhodnej lokalite s ďalšími prínosmi pre dopravu v Bratislave. Ďalšiu úsporu môže priniesť zníženie počtu koľají v stanici a na trati, ak sa potvrdí nižší počet vlakov,“ uviedla analytická inštitúcia Ministerstva financií SR.
ÚHP v kontexte celého uzla Bratislava odporúča preveriť možnosť viesť trať tunelom popod Dunaj zo stanice Petržalka cez podzemné nástupištia na hlavnej stanici ďalej do Lamača a na odbočku Vinohrady. „Mohlo by sa tak prestupovať na diaľkové vlaky a zrýchlil by sa aj prejazd vysokorýchlostných vlakov cez uzol Bratislava odhadom o 15 minút,“ podotkol ÚHP.
Obnovenie železničnej stanice Filiálka v Bratislave sa už spomínalo v niekoľkých štúdiách. Najnovšie ju ŽSR preskúmali ako samostatný projekt a zvažujú jej obnovenie za 162 miliónov eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Ide o najlacnejšiu alternatívu spomedzi skúmaných.
Cieľom je zlepšiť železničnú dopravu pre cestujúcich v Bratislave a vytvoriť kapacitu pre nákladné vlaky prechádzajúce cez Hlavnú stanicu. Okrem toho má Filiálka slúžiť ako jej doplnok počas plánovanej prestavby.
„Európskym trendom v porovnateľne veľkých mestách je obslúžiť čo najviac vlakov v jednej centrálnej stanici kvôli skracovaniu cestovných časov a možnostiam prestupov. Ak budú prímestské vlaky smerované na Filiálku, zlepší sa dostupnosť do niektorých častí mesta, no zároveň sa predĺžia prestupy na diaľkové vlaky premávajúce z Hlavnej stanice,“ priblížil ÚHP.
Niektoré predpoklady, napríklad očakávané počty vlakov v Bratislave, podľa analytikov nie sú v súlade s najnovšími závermi iných štúdií ŽSR. Podľa nich budú na Filiálku premávať len štyri páry vlakov za hodinu namiesto predpokladaných 12. Nebudú napríklad premávať dva páry vlakov z plánovanej trate Vajnory - Pezinok, keďže jej výstavbu štúdia ŽSR neodporúča. Kapacita Hlavnej stanice tak bude aj počas jej prestavby dostatočná.
ŽSR v apríli informovali, že pripravili štúdiu realizovateľnosti pre úsek Bratislava predmestie - Bratislava Filiálka. Táto téma podľa nich úzko súvisí s celkovým riešením železničnej dopravy v Bratislave. Celkové investičné náklady navrhnutého výsledného variantu pozemného riešenia, s premostením ulíc Riazanská a Jarošova, sa odhadujú na približne 129 miliónov eur bez DPH. Bez započítania developmentu by to malo byť 120 miliónov eur. Realizácia projektu bude závisieť od dostupných finančných zdrojov a bude sa odvíjať od ďalších priorít a strategických plánov Ministerstva dopravy SR. Filiálku je potrebné dokončiť pred začiatkom prestavby Hlavnej stanice, najneskôr do roku 2036.
„Ak sa bude s projektom pokračovať, odporúčame zvážiť možnosti zníženia nákladov. Železničnú estakádu nad ulicami Riazanská a Jarošova by mohol nahradiť cestný nadjazd vo vhodnej lokalite s ďalšími prínosmi pre dopravu v Bratislave. Ďalšiu úsporu môže priniesť zníženie počtu koľají v stanici a na trati, ak sa potvrdí nižší počet vlakov,“ uviedla analytická inštitúcia Ministerstva financií SR.
ÚHP v kontexte celého uzla Bratislava odporúča preveriť možnosť viesť trať tunelom popod Dunaj zo stanice Petržalka cez podzemné nástupištia na hlavnej stanici ďalej do Lamača a na odbočku Vinohrady. „Mohlo by sa tak prestupovať na diaľkové vlaky a zrýchlil by sa aj prejazd vysokorýchlostných vlakov cez uzol Bratislava odhadom o 15 minút,“ podotkol ÚHP.
Obnovenie železničnej stanice Filiálka v Bratislave sa už spomínalo v niekoľkých štúdiách. Najnovšie ju ŽSR preskúmali ako samostatný projekt a zvažujú jej obnovenie za 162 miliónov eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Ide o najlacnejšiu alternatívu spomedzi skúmaných.
Cieľom je zlepšiť železničnú dopravu pre cestujúcich v Bratislave a vytvoriť kapacitu pre nákladné vlaky prechádzajúce cez Hlavnú stanicu. Okrem toho má Filiálka slúžiť ako jej doplnok počas plánovanej prestavby.
„Európskym trendom v porovnateľne veľkých mestách je obslúžiť čo najviac vlakov v jednej centrálnej stanici kvôli skracovaniu cestovných časov a možnostiam prestupov. Ak budú prímestské vlaky smerované na Filiálku, zlepší sa dostupnosť do niektorých častí mesta, no zároveň sa predĺžia prestupy na diaľkové vlaky premávajúce z Hlavnej stanice,“ priblížil ÚHP.
Niektoré predpoklady, napríklad očakávané počty vlakov v Bratislave, podľa analytikov nie sú v súlade s najnovšími závermi iných štúdií ŽSR. Podľa nich budú na Filiálku premávať len štyri páry vlakov za hodinu namiesto predpokladaných 12. Nebudú napríklad premávať dva páry vlakov z plánovanej trate Vajnory - Pezinok, keďže jej výstavbu štúdia ŽSR neodporúča. Kapacita Hlavnej stanice tak bude aj počas jej prestavby dostatočná.
ŽSR v apríli informovali, že pripravili štúdiu realizovateľnosti pre úsek Bratislava predmestie - Bratislava Filiálka. Táto téma podľa nich úzko súvisí s celkovým riešením železničnej dopravy v Bratislave. Celkové investičné náklady navrhnutého výsledného variantu pozemného riešenia, s premostením ulíc Riazanská a Jarošova, sa odhadujú na približne 129 miliónov eur bez DPH. Bez započítania developmentu by to malo byť 120 miliónov eur. Realizácia projektu bude závisieť od dostupných finančných zdrojov a bude sa odvíjať od ďalších priorít a strategických plánov Ministerstva dopravy SR. Filiálku je potrebné dokončiť pred začiatkom prestavby Hlavnej stanice, najneskôr do roku 2036.