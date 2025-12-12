< sekcia Ekonomika
Útvar hodnoty za peniaze: Štúdia neodporúča trať Bratislava - Pezinok
Nová trať do Pezinka by ani podľa štúdie ŽSR nedokázala prilákať dostatočný počet cestujúcich, a to aj napriek nahradeniu paralelnej autobusovej dopravy.
Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pripravili štúdiu uskutočniteľnosti na výstavbu dvoch nových tratí v okolí Bratislavy, ktoré by mohli byť dokončené do roku 2045. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP), ktorý vypracoval hodnotenie pre obe trate, o tom informoval na sociálnej sieti.
Prvá trať z Bratislavy do Pezinka cez Chorvátsky Grob a Slovenský Grob by stála 416,6 milióna až 461,5 milióna eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH). Náklady na druhú trať z Bratislavy do Lozorna popri Záhorskej Bystrici a Stupave štúdia odhaduje na 121,5 milióna až 989,5 milióna eur s DPH.
Štúdia preverovala výstavbu trate do Pezinka len pre regionálnu dopravu. „Odporúčame najprv preveriť potenciál výstavby novej železničnej trate pre diaľkovú dopravu z Bratislavy po Chorvátsky Grob s následným rozvetvením smerom do Trnavy a Galanty. Tá by odbremenila vyťažené trate Bratislava - Trnava a Bratislava - Galanta,“ uviedol ÚHP. Rovnaký návrh je aj v Pláne udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).
Nová trať do Pezinka by ani podľa štúdie ŽSR nedokázala prilákať dostatočný počet cestujúcich, a to aj napriek nahradeniu paralelnej autobusovej dopravy. V súlade so zámermi štúdie ŽSR preto analytická inštitúcia odporúča zachovať územnú rezervu pre regionálnu trať bez obsluhy obce Viničné. V budúcnosti možno projekt opäť posúdiť podľa rozvoja oblasti a v kontexte možného zámeru postaviť novú trať pre diaľkovú dopravu.
V prípade výstavby novej trate Bratislava-Lamač - Zohor, ktorá je súčasťou pripravovaného projektu vysokorýchlostného prepojenia krajín V4, môže mať zmysel na tejto trati zaviesť aj regionálne vlakové spojenie Stupavy s Bratislavou.
„Odporúčame preto v nadväznosti na projekt vysokorýchlostnej trate zachovať aj územnú rezervu na dobudovanie zastávok medzi Lamačom a Stupavou a projekt opätovne posúdiť podľa budúceho rozvoja oblasti,“ dodal ÚHP.
Štúdia odporúča vybudovať aj odbočku do Lozorna. Tá sa však nejaví byť efektívna, keďže reálne pomôže menej ako 1400 cestujúcim denne, čo je asi len 16 % z celkového počtu.
Zámer preveriť nové regionálne trate vychádza z rastúceho počtu obyvateľov v okolí Bratislavy. V prvom prípade sa predpokladá výrazná zástavba vďaka projektu Park City Triblavina v Chorvátskom Grobe, v druhom je to pokračovanie výstavby v Boroch či v plánovanej zóne Edel v Záhorskej Bystrici.
