< sekcia Ekonomika
Úrad pre územné plánovanie dáva do podnájmu časti priestorov
UUPV bude o konkrétnych ponukách a ich podmienkach informovať na svojom webovom sídle a prostredníctvom svojich sociálnych sietí.
Autor TASR
Bratislava 29. septembra (TASR) - Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR dáva do podnájmu časti kancelárskych priestorov regionálnych úradov, a to v Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove. Ušetrené peniaze vráti do rozpočtu. Uviedla to hovorkyňa úradu Simona Parížeková.
Spresnila, že UUPV pristupuje v rámci šetrenia svojich nákladov k zásadnému kroku. V piatich svojich regionálnych úradoch ponúka na podnájom časť kancelárskych priestorov, ktoré si prenajalo bývalé vedenie úradu za nevýhodných podmienok a sa nevyužívajú. Ide o Trenčín, Žilinu, Banskú Bystricu, Košice a Prešov. Ušetrené finančné prostriedky, ktoré úrad získa, chce vrátiť späť do štátneho rozpočtu. Už vlani vďaka optimalizácii vynakladania verejných prostriedkov úrad vrátil Ministerstvu financií SR 18 miliónov eur.
„Ťažiskovou úlohou, ktorú aktuálne Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR má, je implementácia nového stavebného zákona do praxe. Zamestnanci centrály aj regionálnych úradov robia maximum, aby bol prechod na nové pravidlá pre všetkých, ktorých sa to týka, čo najplynulejší. Podnájmy, ku ktorým sme sa rozhodli pristúpiť, nenarušia chod ani efektivitu činností agendy, ktorú vykonávajú naše regionálne úrady. Získané finančné prostriedky vrátime späť do štátneho rozpočtu,“ predseda UUPV SR uviedol Milan Valašík.
Úrad bude podľa hovorkyne aj naďalej pokračovať v systematickej optimalizácii výdavkov a hľadaní ďalších možností úspor s dôrazom na udržanie a zvýšenie kvality všetkých úloh úradu. Podnájom nevyužitých priestorov piatich regionálnych úradov je len jedným z opatrení. Úrad bude ďalej vyhodnocovať ďalšie možnosti úspor a minimalizácie nákladov.
„Od nástupu stále hľadáme vnútorné rezervy, ktoré budú znamenať zvýšenie efektivity využívania finančných zdrojov. Pracujeme okrem iného aj na optimalizácii a redukcii skladových priestorov. Kroky vedúce k úsporám realizujeme už vyše roka bez ohľadu na konsolidáciu, keďže si uvedomujeme, že je potrebné dbať nielen na napĺňanie našej agendy, ale aj na transparentnosť a hospodárnosť fungovania úradu ako takého,“ doplnil generálny tajomník služobného úradu UUPV Miroslav Štefánik.
Hovorkyňa dodala, že UUPV bude o konkrétnych ponukách a ich podmienkach informovať na svojom webovom sídle a prostredníctvom svojich sociálnych sietí.
Spresnila, že UUPV pristupuje v rámci šetrenia svojich nákladov k zásadnému kroku. V piatich svojich regionálnych úradoch ponúka na podnájom časť kancelárskych priestorov, ktoré si prenajalo bývalé vedenie úradu za nevýhodných podmienok a sa nevyužívajú. Ide o Trenčín, Žilinu, Banskú Bystricu, Košice a Prešov. Ušetrené finančné prostriedky, ktoré úrad získa, chce vrátiť späť do štátneho rozpočtu. Už vlani vďaka optimalizácii vynakladania verejných prostriedkov úrad vrátil Ministerstvu financií SR 18 miliónov eur.
„Ťažiskovou úlohou, ktorú aktuálne Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR má, je implementácia nového stavebného zákona do praxe. Zamestnanci centrály aj regionálnych úradov robia maximum, aby bol prechod na nové pravidlá pre všetkých, ktorých sa to týka, čo najplynulejší. Podnájmy, ku ktorým sme sa rozhodli pristúpiť, nenarušia chod ani efektivitu činností agendy, ktorú vykonávajú naše regionálne úrady. Získané finančné prostriedky vrátime späť do štátneho rozpočtu,“ predseda UUPV SR uviedol Milan Valašík.
Úrad bude podľa hovorkyne aj naďalej pokračovať v systematickej optimalizácii výdavkov a hľadaní ďalších možností úspor s dôrazom na udržanie a zvýšenie kvality všetkých úloh úradu. Podnájom nevyužitých priestorov piatich regionálnych úradov je len jedným z opatrení. Úrad bude ďalej vyhodnocovať ďalšie možnosti úspor a minimalizácie nákladov.
„Od nástupu stále hľadáme vnútorné rezervy, ktoré budú znamenať zvýšenie efektivity využívania finančných zdrojov. Pracujeme okrem iného aj na optimalizácii a redukcii skladových priestorov. Kroky vedúce k úsporám realizujeme už vyše roka bez ohľadu na konsolidáciu, keďže si uvedomujeme, že je potrebné dbať nielen na napĺňanie našej agendy, ale aj na transparentnosť a hospodárnosť fungovania úradu ako takého,“ doplnil generálny tajomník služobného úradu UUPV Miroslav Štefánik.
Hovorkyňa dodala, že UUPV bude o konkrétnych ponukách a ich podmienkach informovať na svojom webovom sídle a prostredníctvom svojich sociálnych sietí.