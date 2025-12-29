< sekcia Ekonomika
UUPV má vrátiť celú sumu, ktorú poskytol košickej univerzite
Predseda UUPV upozorňoval na nevýhodnú zmluvu s TUKE pred rokom. Zmluvu o výskume podľa neho uzavrelo bývalé vedenie úradu napriek tomu, že mohlo ísť o zmluvu o dielo.
Autor TASR
Bratislava 29. decembra (TASR) - Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR má vrátiť do štátneho rozpočtu celú sumu, ktorú poskytol Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) na základe nevýhodnej zmluvy o výskume Digitálnej dvojičky za 8,5 milióna eur. Ako informoval predseda UUPV Milan Valašík, vrátenie peňazí od nich žiada Úrad vládneho auditu (UVA), ktorý vo veci začal správne konanie a zároveň im uložil pokutu 100.000 eur, voči ktorej sa odvolali.
„Problém je veľmi komplikovaný a časovo náročný. Zatiaľ sme podali sedem trestných oznámení na Generálnu prokuratúru (GP) SR, ktorá nám oznámila, že už vo veci začala konať,“ uviedol Valašík. Zároveň eviduje dožiadanie z Krajskej prokuratúry v Košiciach. „Uvidíme, ako sa s celou záležitosťou vysporiadajú orgány činné v trestnom konaní,“ podotkol.
Predseda UUPV upozorňoval na nevýhodnú zmluvu s TUKE pred rokom. Zmluvu o výskume podľa neho uzavrelo bývalé vedenie úradu napriek tomu, že mohlo ísť o zmluvu o dielo. Zmluva bola podľa šéfa úradu uzavretá netransparentne, nevýhodne a za extrémne vysokú sumu.
„Bezprostredne po mojom nástupe som vyzýval univerzitu na dodanie kompletných výstupov vyplývajúcich zo zmluvy. TUKE ešte za bývalého vedenia úradu dodala len parciálne, čiastkové plnenia. Tie však v našom prostredí nevieme spustiť, aplikovať,“ priblížil Valašík. Univerzitu opakovane vyzývali odovzdať dielo, no doteraz sa tak nestalo. Od univerzity žiadali vrátiť nepoužitých 1,2 milióna eur, ale zatiaľ ich nevrátila.
V čase, keď Valašík v roku 2024 nastúpil na UUPV, začal Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR u nich vykonávať kontrolu. Následne na úrade urobil druhú kontrolu výlučne na zmluvu s TUKE a kontrolu vykonával aj na univerzite. Závery potom odstúpil orgánom činným v trestnom konaní. „Závery, ktoré sa týkali nášho úradu, sme spracovali a začali sme aj my podnikať právne kroky na vyriešenie celej situácie,“ uviedol predseda.
Po správach NKÚ podľa neho odstránili nedostatky a informovali ho o prijatých opatreniach aj o ich realizácii. „Požiadavky NKÚ boli splnené na 100 %. Opatrenia sú plne aplikované a realizované na úrade. V podstate sme celý úrad nastavili podľa metodiky a postupov NKÚ. Som presvedčený, že v tejto oblasti môžeme ísť príkladom,“ poznamenal Valašík.
So súčasným rektorom TUKE Petrom Mésárošom sa snažia situáciu korektne vyriešiť. „Teraz hľadáme riešenia, či to, čo bolo parciálne dodané, budeme vedieť použiť alebo nie. Nehovoríme o trestnoprávnom konaní, to necháme na orgány činné v trestnom konaní, ale o civilnom procese,“ priblížil predseda UUPV. Kam sa vedia v tomto spore dostať a ako z neho von, na tom na oboch stranách pracujú tímy právnikov.
„Problém je veľmi komplikovaný a časovo náročný. Zatiaľ sme podali sedem trestných oznámení na Generálnu prokuratúru (GP) SR, ktorá nám oznámila, že už vo veci začala konať,“ uviedol Valašík. Zároveň eviduje dožiadanie z Krajskej prokuratúry v Košiciach. „Uvidíme, ako sa s celou záležitosťou vysporiadajú orgány činné v trestnom konaní,“ podotkol.
Predseda UUPV upozorňoval na nevýhodnú zmluvu s TUKE pred rokom. Zmluvu o výskume podľa neho uzavrelo bývalé vedenie úradu napriek tomu, že mohlo ísť o zmluvu o dielo. Zmluva bola podľa šéfa úradu uzavretá netransparentne, nevýhodne a za extrémne vysokú sumu.
„Bezprostredne po mojom nástupe som vyzýval univerzitu na dodanie kompletných výstupov vyplývajúcich zo zmluvy. TUKE ešte za bývalého vedenia úradu dodala len parciálne, čiastkové plnenia. Tie však v našom prostredí nevieme spustiť, aplikovať,“ priblížil Valašík. Univerzitu opakovane vyzývali odovzdať dielo, no doteraz sa tak nestalo. Od univerzity žiadali vrátiť nepoužitých 1,2 milióna eur, ale zatiaľ ich nevrátila.
V čase, keď Valašík v roku 2024 nastúpil na UUPV, začal Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR u nich vykonávať kontrolu. Následne na úrade urobil druhú kontrolu výlučne na zmluvu s TUKE a kontrolu vykonával aj na univerzite. Závery potom odstúpil orgánom činným v trestnom konaní. „Závery, ktoré sa týkali nášho úradu, sme spracovali a začali sme aj my podnikať právne kroky na vyriešenie celej situácie,“ uviedol predseda.
Po správach NKÚ podľa neho odstránili nedostatky a informovali ho o prijatých opatreniach aj o ich realizácii. „Požiadavky NKÚ boli splnené na 100 %. Opatrenia sú plne aplikované a realizované na úrade. V podstate sme celý úrad nastavili podľa metodiky a postupov NKÚ. Som presvedčený, že v tejto oblasti môžeme ísť príkladom,“ poznamenal Valašík.
So súčasným rektorom TUKE Petrom Mésárošom sa snažia situáciu korektne vyriešiť. „Teraz hľadáme riešenia, či to, čo bolo parciálne dodané, budeme vedieť použiť alebo nie. Nehovoríme o trestnoprávnom konaní, to necháme na orgány činné v trestnom konaní, ale o civilnom procese,“ priblížil predseda UUPV. Kam sa vedia v tomto spore dostať a ako z neho von, na tom na oboch stranách pracujú tímy právnikov.