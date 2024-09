Mestá a obce sa budú môcť školiť v oblasti územného plánovania

Bratislava 16. septembra (TASR) - Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (ÚÚPV) SR bude školiť samosprávy v oblasti územného plánovania. Bezplatné školenia sa uskutočnia v každom krajskom meste a ich cieľom je vysvetliť príslušné ustanovenia zákona o územnom plánovaní a ďalšie súvisiace predpisy. Školenia ÚÚPV organizuje v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). V pondelok o tom informovala Ida Dupačová z tlačového odboru ÚÚPV SR.



"Tento rok priniesol do oblasti územného plánovania viaceré novinky. Školenia budú zamerané na vysvetlenie príslušných ustanovení zákona o územnom plánovaní účinného od 1. apríla 2024 a metodické usmernenie postupu samospráv v tejto oblasti. Predpokladáme, že do konca roka vyškolíme takmer 500 zástupcov samospráv," uviedol podpredseda ÚÚPV SR Filip Barbarič.



Školenia budú zamerané na novú legislatívu v oblasti územného plánovania, ktorá platí od apríla tohto roka. Spolu s tým ÚÚPV spustil aj nový Portál pre územné plánovanie, cez ktorý sa uskutočnia všetky územnoplánovacie procesy. V každom krajskom meste budú určené dva termíny školení, záujemcovia sa na nich môžu prihlásiť prostredníctvom ZMOS.



"Spolupráca medzi Úradom pre územné plánovanie a výstavbu SR a Združením miest a obcí Slovenska je dôležitá pre efektívne zvládnutie nových výziev v oblasti územného plánovania. Tieto školenia sú príležitosťou, ako zvýšiť odbornú pripravenosť našich samospráv a zabezpečiť, aby postupy obcí a miest boli v plnom súlade so zákonom. Veríme, že tieto školenia nám zjednodušia prácu v prospech obyvateľov našich miest a obcí," uviedol predseda ZMOS Jozef Božik.



Školenia sú určené pre štatutárov miest a obcí a odborných pracovníkov zodpovedných za činnosť obce ako orgánu územného plánovania. V rámci nich sa dozvedia, aké majú mestá a obce podľa zákona o územnom plánovaní povinnosti a kompetencie. Viac sa dozvedia aj o fungovaní Portálu pre územné plánovanie. Školitelia z ÚÚPV budú samosprávy informovať aj o možnostiach dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie na rok 2025.