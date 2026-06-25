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UUPV: Nový stavebný zákon výrazne sprísnil pravidlá
Každá stavba, ktorá sa od 1. apríla 2025 začala alebo začne stavať bez povolenia, musí byť odstránená.
Autor TASR
Bratislava 25. júna (TASR) - Nový stavebný zákon, ktorý platí už viac ako rok, výrazne sprísnil pravidlá a definitívne zamedzil vzniku nových čiernych stavieb. Každá stavba, ktorá sa od 1. apríla 2025 začala alebo začne stavať bez povolenia, musí byť odstránená. Všetky náklady na likvidáciu pritom ponesie stavebník. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR upozornil, že sa to týka developerských projektov aj rodinných domov, altánkov či garáží.
Stavebný zákon je v otázke takzvaných čiernych stavieb nekompromisný. Podľa neho už nie je možné žiadnym spôsobom takéto stavby dodatočne zlegalizovať. Preto je dôležité overiť si na stavebnom úrade, či stavba potrebuje povolenie. Regionálne úrady UUPV v zmysle platnej legislatívy totiž musia nariadiť odstránenie všetkých stavieb, ktoré sa začali stavať po účinnosti stavebného zákona bez stavebného povolenia alebo ohlásenia.
„Celý stavebný sektor prešiel od minulého roka výraznými zmenami, ktoré si postupne osvojuje. Je dôležité, aby ich vnímali nielen odborníci, ale aj široká verejnosť. Jednou z nich je zrušenie inštitútu dodatočnej legalizácie takzvaných čiernych stavieb. Pri výstavbe rodinného domu alebo akejkoľvek inej stavby je preto potrebné dôsledne dbať na dodržiavanie legislatívy,“ uviedol predseda UUPV Milan Valašík.
Zaplatenie pokuty stavbu nezlegalizuje. Stavebník, ktorý od 1. apríla 2025 stavia bez povolenia, musí stavbu nielen odstrániť na svoje náklady, ale zároveň mu hrozí aj pokuta. Ak fyzická osoba zhotovuje stavbu bez overeného projektu alebo v rozpore s ním, stavebný inšpektorát môže uložiť pokutu až do 15.000 eur. V prípade fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby môžu byť pokuty až desaťnásobne vyššie.
„V minulosti často platilo, že potrebné povolenia bolo možné získať aj dodatočne. Táto doba je však za nami. Zákon neumožňuje legálne začať s výstavbou bez príslušných povolení. Vyzývame preto stavebníkov, aby sa nespoliehali na to, že takzvanú čiernu stavbu, ktorú začali stavať od apríla minulého roka, budú môcť neskôr zlegalizovať,“ povedal generálny riaditeľ sekcie štátneho stavebného dohľadu UUPV Martin Zlocha.
Postup stavebného inšpektorátu regionálneho úradu pre územné plánovanie a výstavbu pri nepovolenej stavbe priblížila hovorkyňa UUPV Simona Parížeková. Regionálny úrad vykoná štátny stavebný dohľad na podnet občana, na základe oznámenia iného orgánu alebo z vlastného podnetu. Následne začne konanie o odstránení stavby, vyzve stavebníka na vyjadrenie a na predloženie potrebných povolení a schválenej projektovej dokumentácie.
Potom preverí, či ide o stavbu, prípadne drobnú stavbu v súlade s legislatívou a či je realizovaná v zmysle potrebných povolení. „Ak sa potvrdí, že stavba bola postavená bez potrebného stavebného povolenia, regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu nariadi stavebníkovi odstránenie stavby a určí lehotu na jej dobrovoľné odstránenie,“ uviedla Parížeková.
Ak stavebník stavbu v stanovenej lehote neodstráni, regionálny úrad zabezpečí nútené odstránenie na jeho náklady a následne ich bude vymáhať od stavebníka.
Stavebný zákon je v otázke takzvaných čiernych stavieb nekompromisný. Podľa neho už nie je možné žiadnym spôsobom takéto stavby dodatočne zlegalizovať. Preto je dôležité overiť si na stavebnom úrade, či stavba potrebuje povolenie. Regionálne úrady UUPV v zmysle platnej legislatívy totiž musia nariadiť odstránenie všetkých stavieb, ktoré sa začali stavať po účinnosti stavebného zákona bez stavebného povolenia alebo ohlásenia.
„Celý stavebný sektor prešiel od minulého roka výraznými zmenami, ktoré si postupne osvojuje. Je dôležité, aby ich vnímali nielen odborníci, ale aj široká verejnosť. Jednou z nich je zrušenie inštitútu dodatočnej legalizácie takzvaných čiernych stavieb. Pri výstavbe rodinného domu alebo akejkoľvek inej stavby je preto potrebné dôsledne dbať na dodržiavanie legislatívy,“ uviedol predseda UUPV Milan Valašík.
Zaplatenie pokuty stavbu nezlegalizuje. Stavebník, ktorý od 1. apríla 2025 stavia bez povolenia, musí stavbu nielen odstrániť na svoje náklady, ale zároveň mu hrozí aj pokuta. Ak fyzická osoba zhotovuje stavbu bez overeného projektu alebo v rozpore s ním, stavebný inšpektorát môže uložiť pokutu až do 15.000 eur. V prípade fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby môžu byť pokuty až desaťnásobne vyššie.
„V minulosti často platilo, že potrebné povolenia bolo možné získať aj dodatočne. Táto doba je však za nami. Zákon neumožňuje legálne začať s výstavbou bez príslušných povolení. Vyzývame preto stavebníkov, aby sa nespoliehali na to, že takzvanú čiernu stavbu, ktorú začali stavať od apríla minulého roka, budú môcť neskôr zlegalizovať,“ povedal generálny riaditeľ sekcie štátneho stavebného dohľadu UUPV Martin Zlocha.
Postup stavebného inšpektorátu regionálneho úradu pre územné plánovanie a výstavbu pri nepovolenej stavbe priblížila hovorkyňa UUPV Simona Parížeková. Regionálny úrad vykoná štátny stavebný dohľad na podnet občana, na základe oznámenia iného orgánu alebo z vlastného podnetu. Následne začne konanie o odstránení stavby, vyzve stavebníka na vyjadrenie a na predloženie potrebných povolení a schválenej projektovej dokumentácie.
Potom preverí, či ide o stavbu, prípadne drobnú stavbu v súlade s legislatívou a či je realizovaná v zmysle potrebných povolení. „Ak sa potvrdí, že stavba bola postavená bez potrebného stavebného povolenia, regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu nariadi stavebníkovi odstránenie stavby a určí lehotu na jej dobrovoľné odstránenie,“ uviedla Parížeková.
Ak stavebník stavbu v stanovenej lehote neodstráni, regionálny úrad zabezpečí nútené odstránenie na jeho náklady a následne ich bude vymáhať od stavebníka.