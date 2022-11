Úrad pristúpil k vypracovaniu návrhu úprav stavebných zákonov

Bratislava 9. novembra (TASR) - Po viacerých reakciách na zverejnené oznámenie Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (ÚÚPV) SR pristúpil k otvoreniu odbornej diskusie a k vypracovaniu návrhu právnych úprav súvisiacich zákonov tak, aby konania boli integrované, nadväzovali na seba, nezdvojovali sa a nezaťažovali nadmernou byrokraciou. Zosúladiť novú stavebnú legislatívu s praxou má zberný zákon, o ktorého príprave informoval úrad na právnom a informačnom portáli Slov-Lex. Informovalo o tom tlačové oddelenie úradu v stredu.



Dva nové zákony, teda zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe, nahradili skoro 50 rokov starý stavebný zákon a prinášajú potrebu zosúladiť takmer 50 rôznych spolu súvisiacich predpisov. "Legislatívne zmeny, ktoré reforma prináša, sú rozsiahle a markantné, a preto považujeme za nevyhnutné, aby sa o zmenách diskutovalo otvorene a dôstojne. Z tohto dôvodu sme pristúpili k rozšírenému postupu, ktorý dopĺňa odborný dialóg zainteresovaných subjektov verejnej moci ešte pred spustením samotného procesu medzirezortného pripomienkového konania (MPK) v podobe zaslania už konkrétnych návrhov legislatívnych úprav," uviedol predseda ÚÚPV Martin Hypký pri nástupe do funkcie.



Spájanie procesov nemá obmedziť konania, naopak, zosúladiť ich formálnu stránku, šetriť čas a zdroje na podklady pre súbežné konania a úrady. "Každý dotknutý orgán by namiesto samostatného rozhodnutia vydal záväzné stanovisko, ktoré by bolo v jednom informačnom systéme súčasťou výsledného povolenia. Dosiahneme tým zvýšenie kvality projektovej dokumentácie, zlepšenie prehľadnosti konania a rozhodovania," približuje Roman Skorka z ÚÚPV.



Po ukončení doplnkového pripomienkového konania sa podľa úradu zverejnia navrhované úpravy MPK, čo bude otvorené do konca roka. Schválenie integrovaného konania je podmienkou úspechu reformy, ktorú prináša nová stavebná legislatíva účinná od apríla 2024.