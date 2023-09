Úrad pre územné plánovanie: Regionálne pobočky vzniknú 1. apríla 2024

Bratislava 13. septembra (TASR) - V rámci reformy stavebnej legislatívy vznikne 1. apríla nasledujúceho roku osem regionálnych pobočiek Úradu pre územné plánovanie a výstavbu (ÚÚPV) SR. Štát si tak zoberie späť pôsobnosť v oblasti výstavby, ktorú doteraz vykonávali obce a mestá ako prvostupňový orgán. ÚÚPV SR v stredu informoval, že nové pobočky zároveň znamenajú aj nové pracovné miesta.



"Zmena, ktorá nás čaká už o 200 dní, bola viac ako nevyhnutná. Slovensko sa dostalo do stavu, že máme takmer toľko postupov a výkladov stavebného zákona, koľko máme stavebných úradov. Treba však dodať, že za prenesený výkon štátnej správy samosprávy nedostávali adekvátne finančné prostriedky. Presunom tejto agendy na náš úrad si sľubujeme zvýšenie profesionality, odbornosti a transparentnosti," priblížil predseda ÚÚPV SR Martin Hypký.



Regionálne pobočky úradu vzniknú v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline, Nitre, Košiciach a Prešove. Pracovníci v nich budú vykonávať pôsobnosť v rámci prvostupňových a druhostupňových konaní vo výstavbe, teda vydávať okrem iného rozhodnutia o povolení stavby, overovať projekt stavby, vydávať kolaudačné osvedčenie, vydávať potvrdenie o ohlásení a vykonávať štátny stavebný dozor.



"Už teraz aktívne hľadáme ľudí v regiónoch, ktorí by nám pomohli posunúť krajinu dopredu. Nejde nám len o formálne naplnenie stavov, chceme k nám do tímu tých najšikovnejších ľudí," dodal Hypký. Pre záujemcov úrad zriadil dotazník predbežného záujmu, ktorý sa nachádza na jeho oficiálnom webovom sídle.



Vznik nových pobočiek podľa ÚÚPV SR neznamená, že stavebné úrady v obciach a mestách hneď zaniknú. Budú sa však zaoberať už len začatými konaniami, ktoré budú musieť ukončiť do 1. apríla 2026.



Ak sa občania rozhodnú stavať po 1. apríli nasledujúceho roku, môžu s regionálnou pobočkou komunikovať aj elektronicky. Úrad však pre ľudí ponecháva možnosť doručiť žiadosť fyzicky, a to do konca roku 2028. Pre právnické osoby je elektronická komunikácia s úradmi v platnosti už od 1. apríla budúceho roka.