Výskum potvrdil reálnosť digitalizácie územného plánovania a výstavby

Košice 12. júna (TASR) - Výskum potvrdzuje, že digitalizácia a automatizácia územného plánovania a výstavby sa dá zrealizovať. Na základe priebežných výsledkov výskumu a vývoja o tom v stredu informoval Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR spolu so zapojenou Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE).



Tímy vedeckých kapacít podľa úradu už niekoľko mesiacov pracujú na digitálnom obraze krajiny, algoritmoch pre strojové učenie a ostatných výskumných úlohách, ktoré sú podkladom pre Digitálnu dvojičku Slovenska. "Reforma stavebnej legislatívy prináša viacero zlepšení, ktoré reflektujú nielen novú dynamiku doby, ale aj aktuálne potreby zrýchlenia a zefektívnenia procesov v územnom plánovaní a výstavbe. Spoločne s TUKE sme prekráčali celú tú cestu a zistili sme, že zmeny sú realizovateľné, že sa to dá. Teraz je pred nami úloha, ako to celé previesť do praxe," uviedol predseda UUPV Martin Hypký.



Čiastkové výstupy výskumu sú podľa UUPV už dnes implementované do zákona, vyhlášok a metodík. V apríli začal platiť zákon o územnom plánovaní a úrad spustil portál pre územné plánovanie, vďaka ktorému môžu občania, samospráva aj dotknuté orgány komunikovať rýchlejšie a efektívnejšie.



Úrad ďalej informoval, že výskum a vývoj, ktorý realizuje TUKE, sleduje viacero cieľov, ktoré sú realizované prostredníctvom samostatných projektov. Z nich bude následne možné vyskladať digitálny obraz krajiny na testovacom území okresu Žiar nad Hronom a vytvoriť "testovací polygón" pre overovanie kľúčových konceptov a komponentov smart územného plánovania a automatizovaného povoľovania stavieb. "Výskum, na ktorom sa naša univerzita podieľa, má celospoločenský význam. Vďaka práci našich akademikov sa Slovensko posunie v oblasti územného plánovania a výstavby na svetovú úroveň," uviedol rektor TUKE Peter Mésároš.



Výsledky, ktoré úrad s TUKE prezentovali, sa týkali funkčného prototypu integrovaného digitálneho obrazu krajiny v cieľovom území projektu, čiastkových výstupov pokročilej analytiky a umelej inteligencie (AI) v oblasti dendrológie, povoľovania stavieb, detekcie technickej podzemnej infraštruktúry, ako aj smart územného plánovania. "Overovanie konceptov, napríklad pri inteligentom pláne zóny, nám ukazuje, že ambície, s ktorými bola legislatíva v rámci územného plánovania implikovaná do praxe, dokážeme účinne napĺňať. Práve vďaka vedeckému potenciálu z TUKE sa nám podarilo rozptýliť neistotu odbornej verejnosti, ktorá sa obávala tvorby regulačných listov. Koncept preveril, že sa to dá urobiť plne automatizovane," priblížila podpredsedníčka UUPV Milota Sidorová. Významné zlepšenie, ktoré podľa nej samospráva pocíti už od júla, bude možnosť zadarmo stiahnuť vzorové zakladacie súbory a v nich spracovať územné plány.



Výsledkom spolupráce úradu a TUKE je návrh a praktická implementácia konceptu zjednotenia dát a procesov územného plánovania.