Úrad vlády: Záujemcovia o post šéfa ÚVO môžu zasielať žiadosti

Bratislava 20. júla (TASR) - Funkčné obdobie súčasného predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa končí tento rok. Úrad vlády (ÚV) SR v tejto súvislosti pripomína, že sa blíži aj koniec termínu na prihlásenie kandidátov, ktorí majú záujem stať sa predsedom úradu zaoberajúceho sa verejným obstarávaním na Slovensku.



Proces voľby nového predsedu ÚVO je podľa ÚV nastavený transparentne, kandidát musí absolvovať verejné vypočutie odbornou komisiou a splniť prísne kritériá na výber. Až následne môže byť odporučený na ďalšie schválenie vládou, respektíve Národnou radou SR.



Cieľom výberového procesu je získať kandidáta, ktorý má najlepšie predpoklady na riadenie úradu a zabezpečovanie jeho nezávislosti.



Informácie o výzve spolu s požiadavkami na kandidáta sú zverejnené na stránke Úradu vlády SR. Lehota na predloženie žiadosti o účasť na verejnom vypočutí je do 16. augusta do 15.00 h na adresu Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava.



Kandidáti, ktorí splnia zákonné podmienky účasti a predložili úplnú žiadosť o účasť, budú pozvaní na verejné vypočutie, ktoré by sa malo uskutočniť najneskôr do 16. septembra.



Výsledkom verejného vypočutia a vyhodnotenia záujemcov bude vyhotovenie zoznamu odporúčaných kandidátov, ktorý bude spolu s hodnotením všetkých kandidátov a ďalšími zákonnými podkladmi predložený vláde SR.