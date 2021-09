Úrad vlády bude gestorom predĺženia trate Košice - Bratislava - Viedeň

Bratislava 29. septembra (TASR) - Úrad vlády (ÚV) SR bude gestorom koordinácie projektu predĺženia širokorozchodnej trate Košice - Bratislava - Viedeň. Rozhodol o tom vládny kabinet počas svojho stredajšieho rokovania. Materiál na rokovanie predložila vicepremiérka a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí).



Širokorozchodná trať je medzinárodným projektom štyroch štátov - Ruska, Ukrajiny, Slovenska a Rakúska. Cieľom je predĺžiť širokorozchodnú ázijskú trasu do niektorej západoeurópskej krajiny, aby sa urýchlila rýchlosť kontajnerovej dopravy a ázijských tovarov, najmä z Číny, ku krajinám EÚ.



Štátne železnice všetkých štyroch krajín sa združili v jednom podniku so sídlom v rakúskej Viedni. Každá z krajín vložila do spoločného podniku päť miliónov eur, pričom úlohou tohto podniku je pripraviť štúdiu uskutočniteľnosti či zabezpečiť posúdenie vplyvov na životné prostredie a dokumentáciu pre územné rozhodnutia.



"Širokorozchodná železnica je plánovaná ako výlučne nákladná. Takýto model umožňuje plynulý chod vlakov pri konštantnej rýchlosti a znižuje riziko meškaní," skonštatoval rezort investícií v materiáli.