EK vyhodnotila pozitívne tretiu žiadosť o platbu z plánu obnovy

Bratislava 24. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) vyhodnotila pozitívne ďalšie splnené opatrenia z plánu obnovy. Slovensko je tak bližšie k vyplateniu tretej žiadosti o platbu, ktorú si podalo v septembri tohto roka vo výške 815 miliónov eur. Po odpočítaní predfinancovania Slovensko v rámci tejto žiadosti dostane 662 miliónov eur, o čom v piatok informoval Úrad vlády (ÚV) SR.



"Dnes je významný deň pre Slovensko. Hodnotenie EK potvrdzuje, že realizácia plánu obnovy ide správnym smerom. Teraz je dôležité pokračovať a do konca roka si podať štvrtú žiadosť o platbu a zároveň naštartovať investície do regiónov," uviedol vicepremiér pre eurofondy a plán obnovy Peter Kmec (Hlas-SD).



ÚV SR informoval, že súčasťou posudzovania jednotlivých žiadostí o platby je aj kontrola toho, či žiadny z predtým splnených míľnikov nebol zmenený. EK teraz postúpi žiadosť Hospodárskemu a finančnému výboru a pri hodnotení zohľadní aj jeho stanovisko. Ak bude posúdenie kladné, povolí sa vyplatenie finančného príspevku.







"Predošlé platby Slovensko dostalo v plnej výške, sme tak medzi prvými šiestimi krajinami, ktoré sú takto ďaleko v celom procese a už si podali tri žiadosti o platbu. Po obdržaní tretej žiadosti budeme mať doma spolu vyše dve miliardy eur za splnené opatrenia," dodal ÚV SR.



Tretia žiadosť o platbu sa skladá z 27 míľnikov a cieľov. Týkajú sa najmä zelených opatrení, či už ochrany prírody, obnovy rodinných domov, podpory obnoviteľných zdrojov energie, ako aj oblasti vzdelávania. Významný počet míľnikov sa týka aj témy inovácií a výziev na podporu vedy a výskumu a digitalizácie.



Úspešným plnením míľnikov a cieľov má Slovensko šancu podať si spolu deväť žiadostí o platbu z plánu obnovy. "Nasleduje štvrtá žiadosť o platbu vo výške 924 miliónov eur, ktorú si plánujeme podať do konca tohto roka. Celková alokácia plánu obnovy je po jeho aktualizácii 6,4 miliardy eur," uzavrel ÚV SR.