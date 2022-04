ÚV SR: Je jednoduché mať návrhy, na ktoré ekonomika nemá zdroje

Bratislava 5. apríla (TASR) - Je najjednoduchšie prichádzať s návrhmi, na ktoré slovenská ekonomika nemá zdroje. Presne toto dnes robia strany Hlas-SD a Smer-SD spolu s extrémistami. Bezohľadne zneužívajú obavy občanov miesto toho, aby prinášali kvalifikované alternatívy sociálnej a hospodárskej politiky. Vyplýva to zo stanoviska premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), ktoré TASR poskytol úrad vlády (ÚV).



Ako ďalej pre TASR uviedol premiér prostredníctvom tlačového a informačného odboru ÚV SR v reakcii na tlačovú konferenciu mimoparlamentnej strany Hlas– SD, parlamentná opozícia je odborne nekvalifikovaná, proruská, ťahá Slovensko preč z EÚ a NATO a jej deštrukčné správanie pre občanov na Slovensku predstavuje vážnu hrozbu.



Vláda SR podľa premiéra už prijala a bude prijímať ďalšie opatrenia na tlmenie rastu cien energií a rovnako bude pomáhať ohrozeným skupinám obyvateľstva. Tieto opatrenia musia byť adresné a účinné. Treba zároveň otvorene povedať, že nie je v možnostiach ani bohatších štátov, aby globálny rast cien dokázali eliminovať bez akýchkoľvek sociálnych dopadov.



Zdôraznil, že vláda SR po celý čas od svojho nástupu robí účinné opatrenia na zmiernenie dopadov pandémie a dnes už aj globálneho rastu cien. Miliardové stimuly tak chránili občanov pred masovým prepúšťaním a prudkým poklesom životnej úrovne.



Heger pripomenul, že za celý ten čas Hlas-SD a Smer-SD neprišli so žiadnou reálnou a finančne udržateľnou alternatívou pomoci. Práve tieto dve strany sú však podľa neho zodpovedné za to, že Slovensko išlo do pandemickej krízy s vysokým dlhom. Upozornil, že kým dnes verejný dlh Slovenska je na úrovni kritických 60 % hrubého domáceho produktu (HDP), napríklad Česká republika ho má na 40 percentách HDP a má tak priestor poskytovať domácnostiam a ekonomike výraznejšiu pomoc počas rastúcej inflácie.



Strana Hlas-SD vyzvala vládu prijať tzv. Lex Slovensko - balík zákonov na zmiernenie zdražovania, aby občania nepadali pod hranicu chudoby. Uviedol to na utorkovom brífingu predseda strany Peter Pellegrini. Ak tak vláda neurobí, vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby v tejto oblasti využila svoj vplyv.



Pellegrini zároveň vyzval vládu, aby ustanovila orgán, tzv. krízovú radu štátu, ktorá by bola podobná Rade solidarity fungujúcej v minulosti. "Krízová rada štátu by vláde presne povedala, za každý sektor, čo treba robiť," podčiarkol predseda Hlasu-SD.