ÚV SR: Novela zákona verejné obstarávanie zrýchli a stransparentní

Bratislava 9. decembra (TASR) - Novela zákona verejné obstarávanie zrýchli a stransparentní. Tú v stredu predstavil podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina). Informoval o tom tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.



"Pozreli sme sa na dĺžku verejného obstarávania v hodnote nad 20 miliónov eur, ktoré dnes trvá priemerne 695 dní, po novom by sa tento čas skrátil už len na 275 dní. Nový systém verejného obstarávania bude v súlade s európskymi smernicami a zjednodušuje sa aj systém námietkových konaní," spresnil Holý.



Pre celú oblasť podlimitných zákaziek chce ÚV SR zaviesť nový postup nakupovania. Bude existovať štátny systém sledovania vývoja cien, cez ktorý sa budú sledovať priemerné trhové ceny za nákupy verejnej správy. Plánované nákupy a predkladanie cenových ponúk bude od začiatku online a prístupné verejnosti. V súčasnosti bol podľa Holého, ktorý je gestorom novely, problém najmä v tom, že už dnes je asi 70 oblastí nákupov, kde sa podľa zákona o verejnom obstarávaní nepostupuje.



Nad rámec zverejnenia a prijímania cenových ponúk nebudú byrokratické, úradnícke pravidlá na to, ako nakupovať. Zároveň sa však zachovajú striktné pravidlá pre kontrolu hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynakladania verejných prostriedkov. Zvýšenie transparentnosti prináša aj rozšírenie okruhu povinne zverejňovaných zmlúv v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) o zmluvy uzatvárané samosprávou. V súčasnosti totiž nemusia byť zverejnené v CRZ.



"Všetky nákupy, aj tie, ktoré dnes ako zákazky s nízkou hodnotou nemusia byť online dostupné, budú po 14, respektíve 28 dňoch zverejnené a bude k nim cez jedno miesto možné predložiť cenovú ponuku každému, nielen tým subjektom, ktoré sú oslovené, ako je to dnes pri zákazkách s nízkou hodnotou," spresnil Holý s tým, že dôvod výberu dodávateľa by mal byť po novom verejne známy, faktúry pred úhradou zverejnené a dostupný prehľad cien, za ktoré verejná správa nakupuje.



Verejné obstarávanie by sa podľa ÚV SR malo po zmene zákona aj výrazne zrýchliť. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) predstavila zmeny, vďaka ktorým príde k presunu námietkového konania priamo na súd.



ÚV SR dodal, že napriek počiatočným obavám novela zákona Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) neruší. Rušiť by sa mala len rada úradu. "Po zmene konania nemá opodstatnenie. S úradom sa ale naďalej počíta ako s ústredným orgánom, pričom okrem kontrolnej a sankčnej činnosti, teda pokút, by mal mať svoje miesto v systéme riadenia fondov EÚ," uzavrel Holý.